Avui em conjuro definitivament pel català

Avui em faig el ferm propòsit de mantenir-me en català amb les quatre (literalment, en són quatre) persones castellanoparlants amb què parlo en espanyol, mal que entenguin el català. És un mal costum que he agafat al decurs dels anys, certament limitat a aquestes poques persones, i ho he d’esmenar. Em conjuro definitivament per mantenir-me en la meva parla!

En converses privades o telefòniques que tinguem, en xerrades per whatsapp que puguem fer, a les visites que els faci, a les consultes que els plantegi… en català!

“Hola, benvolgut/benvolguda. Us envio aquest missatge, amb tot l’afecte que us tinc, a les persones que, tot i entendre’m perfectament quan parlo en català, he vingut canviant la llengua al castellà a les nostres converses. A partir d’ara, us parlaré i escriuré en català. Sé que ho entendreu. Afectuosament, Salvador Montalt Torrent. Malgrat, Dia Internacional de la Llengua Materna”: demà, 21 de febrer de 2025, enviaré aquest text per whatsapp a aquestes quatre persones.

Sé que fent públic aquest compromís amb mi mateix, m’ajudo a fer el pas.