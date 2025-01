El Consell de la República, una oportunitat (1a part)

En algun moment, algú pot haver vist el Consell tocat de mort. Aquest desembre, diferents membres dels Consells Locals han explicat públicament que, malgrat els entrebancs i els errors, el Consell és viu.

El Consell és l’única institució netament republicana sorgida de l’1 d’Octubre. Ha tingut encerts, ja que manté viu l’esperit de l’1 d’Octubre, però també entrebancs.

Parlant d’entrebancs, una bona part els veig al voltant d’una persona que s’havia guanyat el meu apreci. Sempre l’havia valorat com un gran actiu: parlo d’Antoni Comín.

M’havia costat acceptar les acusacions de mala gestió que es feien al vicepresident Antoni Comín. Sempre havia pensat que, en una organització semiclandestina, no tot podia estar exposat a la llum i que sempre hi podia haver algun tema de finances que fos opac a causa de la repressió.

Tanmateix, creuant diferents informacions que m’han arribat de diverses fonts, he canviat la meva percepció de Toni Comín en diferents aspectes.

D’una banda, un membre de l’anterior Consell Local de Sant Cugat del Vallès, al qual pertanyo, em va dir fa uns dos anys que la gestió econòmica no era clara i que, en part per aquesta qüestió (tot i que no era l’única), tot el Consell Local va dimitir. En aquell moment, vaig pensar que els membres que havien dimitit tenien la pell molt fina. Quan em deien la font de la seva informació, no sabia si donar-hi credibilitat. El cert és que ara ha tornat a sortir el tema a través de l’auditoria, de les pròpies declaracions en què es defensa Comín i de l’aclariment del propi auditor, que, en resum, ens diu que la gestió econòmica en mans de Comín no ha estat acurada.

Si tenim en compte l’opinió de l’antic gerent, que em diuen que ha estat molt, però que molt prudent amb el seu silenci i que no ha volgut fer-ne sang; si tenim en compte també l’opinió de Valtònyc, persona amb un punt de vista privilegiat, que diu que el que ha sortit a la llum és la punta de l’iceberg; i si sumem a això la lectura de l’auditoria, he canviat totalment d’opinió amb una gran tristesa. Més persones també m’ho han comentat…

D’altra banda, també he arribat a la conclusió que la gestió política de Toni Comín no va ser encertada, ja que reiteradament alguns membres coneguts de l’Assemblea de Representants, del Vallès Occidental i també del Tarragonès, m’havien expressat els errors que havia comès en la creació, en la vida i també en la dissolució de l’Assemblea de Representants.

No m’estendré, però per a mi és evident que el president Puigdemont li havia atorgat lícitament la seva confiança, i Toni Comín n’ha fet un abús, un abús que segurament ha portat més d’una preocupació al president Puigdemont i que ha situat el Consell prop del estimball.

Ens trobem davant d’un desastre o d’una oportunitat? Penso que tenim davant nostre més d’una oportunitat

El president del Consell, Carles Puigdemont, va dimitir en presentar-se a la presidència de Junts, va cessar el Govern i l’Assemblea de Representants havia estat dissolta anteriorment.

Tot i així, el Consell avui està actiu, està viu gràcies als Consells Locals, a la Junta Gestora i al que queda d’estructura, però sobretot gràcies a un nombre no menyspreable d’uns 90.000 ciutadans registrats, xifra que sembla ser la del cens electoral. Ciutadans registrats que, no per casualitat, estem una mica desorientats arran dels resultats polítics efectius del Consell en aquests set anys i de les informacions que ens han anat arribant i que no sempre hem entès.

La Junta Gestora, pel que van explicar els seus membres a l’Assemblea de Consells Locals que es va reunir a Anglès al desembre, està sanejant les finances (consideren que al juny vinent els números canviaran de vermells a verds, estan parlant amb els proveïdors, amb els empleats…) i, reglamentàriament, han convocat eleccions a la presidència del Consell.

La primera conclusió a la qual arribo és que ens trobem davant d’una gran oportunitat

El Consell és l’única institució republicana que neix de l’1 d’Octubre. En aquests moments, no hi ha president, ni govern, ni Assemblea de Representants. Tenim l’oportunitat de renovar-lo.

A més, la Junta Gestora ha convocat eleccions a la presidència del Consell i tenim:

l’oportunitat de repensar el propi Consell

l’obligació d’escollir aquell candidat o candidata que millor ens representi, que doni un enfocament nou, treballi amb el territori i es rodegi dels millors.

De molts de nosaltres dependrà superar els entrebancs amb què ens hem trobat i fer que el Consell compleixi la seva funció. Estaré atent al que ens presentin els candidats a la presidència del Consell de la República.

Les votacions tindran lloc del 8 de febrer fins al 12 de febrer (fins a les 9 del matí). Animo els ciutadans registrats a participar-hi.