Quins referents tenim avui els independentistes?

Sóc el típic independentista en ple 2022: Emprenyat, decebut i desorientat. Tinc clar que he d’anar a votar, perquè si no una part del meu vot va a Vox, Ciudadanos, PP i PSC, però no m’agrada cap dels partits independentistes. ERC perquè has de fer un esforç mental per trobar què té d’independentista, JuntsxCat perquè és de centre-dreta i jo no, i la CUP perquè prefereix una Catalunya autonòmica governada per ells, que no pas una Catalunya independent governada per JuntsxCat. Durant el Procés tenia els referents de l’ANC, Òmnium, els CDR, o el Tsunami Democràtic, ells em guiaven, però ara sembla que totes aquestes entitats, per gust o per força, ja no lideren res. A TV3 tampoc puc escoltar els arguments “dels meus”, perquè a TV3 ja no es parla de política.

I ara, què? Només ens queda escoltar com ERC ens diu que tinguem fe cega en la seva estratègia de taula de diàleg? O a les diferents faccions de l’extinta Convergència barallant-se per ocupar l’espai conservador? O buscant per Google alguna noticia prou fresca com per certificar que la CUP encara existeix?

Jo, des de fa una temporada, segueixo a Marta Sibina i Albano-Dante Fachín al seu portal Octuvre.cat, a en Josep Costa i en Lluis Llach a les xarxes socials, i a en Partal al Vilaweb. Crec que avui són els referents més lúcids i engrescadors de l’independentisme català. Ells em mantenen la flama, em posen al dia, i m’orienten sobre el que he de fer i cap a on he de tirar. Gent com ells em demostren que no hi ha res perdut, tot el contrari. Si estàs perdut com ho estava jo, escolta’ls.