El discurs oficial d’occident, acceptat per tothom, és que Rússia és la culpable de la guerra d’Ucraïna, i de que els referèndums d’independència de les províncies ucraïneses de Donetsk i Lugansk són il·legals, perquè atempten contra la inviolabilitat de les fronteres d’Ucraïna.

Sóc jo l’únic que en discrepo? No hi ha res que justifiqui la violència, ni tant sols el tenir la raó. En aquest cas, Rússia ni té la raó. Va envair Ucraïna pels seus anhels expansionistes i els deliris de grandesa de Putin. Si hi ha alguna altra raó, és secundària.

Però, i els referèndums d’independència de les províncies ucraïneses de Donetsk i Lugansk? Són il·legals? Ho són, però no pel fet de que no hi tinguin dret, sinó perquè s’han fet sense un procés electoral amb les mínimes garanties, per res més.

Donetsk i Lugansk, a l’igual que la resta de territoris del món que així ho desitgin, han de poder escollir el seu futur democràticament a través d’un referèndum. Encara no m’han dit, no he escoltat ni llegit cap raó de pes prou convincent que m’hagi fet canviar d’opinió, i s’han escrit rius de tinta sobre el tema.

Què és això de que un país o regió no pugui decidir el seu propi futur perquè els propietaris del terreny on viuen des de generacions són d’un altre país? No és just. Els habitants de Donetsk i Lugansk no se senten ucraïnesos, se senten russos, i haurien de poder viure com a russos si així ho decideixen democràticament en un referèndum. La inviolabilitat de les fronteres, quan el que les vol “violar” és una part que es vol independitzar democràticament de la resta de l’estat, no hauria de ser censurable ni punible, sinó que hauria de tenir el suport de tothom que sigui respectuós amb els drets humans (no en els oficials de les Nacions Unides, que estan als servei dels interessos dels estats que els van formular, sinó en els de veritat, els que surten de la lògica, la sensatesa i la raó).