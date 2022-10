Arran de la recent decisió del govern d’Andalusia de convidar als empresaris catalans a traslladar les seves seus a aquesta comunitat autònoma per deixar de pagar tants impostos, veus del govern de Catalunya han recordat que Andalusia rep diners de l’estat i Catalunya n’aporta. És a dir, que els andalusos viuen una mica millor perquè els catalans vivim una mica pitjor. Ells en diuen solidaritat i nosaltres robatori. Solidaritat és quan un voluntàriament dona part del que té a algú altre. Robatori és quan algú agafa alguna cosa d’algú en contra de la seva voluntat. A Catalunya ens treuen en impostos uns vint mil milions d’euros anuals en contra de la nostra voluntat, i els donen a altres comunitats autònomes, algunes amb un poder adquisitiu mitjà superior al dels propis catalans. Mai es pressuposten les inversions previstes a l’estatut (que ja són menys de les que ens tocarien per PIB), i de les que es pressuposten només se’n compleixen una petita part.

La presidenta de la comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, arran d’aquest episodi, ja s’ha afanyat a dir que els catalans “ja estem altra vegada amb aquesta cantarella de que si Espanya ens roba”. A on estan els polítics catalans per sortir a la palestra i dir “sí, senyora Ayuso, Espanya ens roba. Per això, per això, i per això. Aquí en té les probes, i totes elles justificades. Quins arguments té vostè per negar-ho?”.

Per què els nostres polítics són tan estúpidament políticament correctes, quan els seus adversaris espanyols no es tallen ni un pèl en aquest sentit, fins i tot amb mentides evidents? Incompetència? Covardia? Complexa d’inferioritat? Crec que una mica de tot. Els hem de canviar.