Els danys de la taula de diàleg són irreversibles, s’ha superat el punt de no retorn.

Quan encara el suflé estava a màxims, la gent emprenyada i mobilitzada, i tots els escenaris oberts, ERC va assolir el govern de la Generalitat. Poc després ens va demanar que ens desmobilitzéssim i que tornéssim tots cap a casa. Que de política ja se n’encarregaven ells. Ens van dir que havien acordat amb el govern d’Espanya que es reunirien periòdicament en una taula de diàleg per solucionar el problema català. Que el conflicte ja no l’havíem de resoldre nosaltres amb mobilitzacions, sinó que ja ho farien ells parlant. ERC ens va dir que en aquesta taula de diàleg s’acordaria un referèndum per la independència, i el govern d’Espanya ens va repetir moltíssimes vegades, per activa i per passiva, que mai de la vida ni tan sols en parlaria d’aquesta possibilitat, ni en una taula de diàleg ni enlloc. No podrem dir mai que, en aquest cas, Espanya ens hagi enganyat.

Quan, passat el temps corresponent, es vegi definitivament que no hi haurà referèndum acordat, què farà ERC? Ho té pensat? Ho tenia pensat ja abans d’anunciar la taula de diàleg? Té dues possibilitats: La primera dir-nos que no hi haurà referèndum ni independència, però que la taula de diàleg haurà sigut un èxit perquè s’hauran aconseguit més competències per Catalunya; i la segona, que ens hem de tornar a mobilitzar perquè la taula de diàleg no ha servit per convocar l’esperat referèndum acordat.

En el cas de que ens demanin tornar-nos a mobilitzar, qui ho farà? Ningú. Ens han desinflat del tot. Estem desanimats i desenganyats amb els polítics, no ens els creiem. I s’ho han guanyat a pols. N’ha de passar alguna de molt molt grossa per tornar a activar milions de persones, i disposar-les de nou al que sigui per aconseguir la independència. I, evidentment, que ho demani ERC no serà el detonant. Qui diu que si ens mobilitzem seguint la seva crida, al cap de quatre dies no ens tornin a demanar que ens en tornem cap a casa, que ja han arribat a un altre acord amb el govern d’Espanya, un acord que evidentment no inclourà un mai un referèndum? De què haurà servit mobilitzar-nos? Ens quedem a casa i ens estalviem maldecaps.