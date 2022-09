Com assolir la independència?

Una de les raons principals de les baralles entre ERC i JuntsxCat és el full de ruta a seguir per assolir la independència. Tots dos tenen com a objectiu que l’estat espanyol accepti un referèndum acordat. ERC a través d’una taula de diàleg i JuntsxCat a través de la confrontació. El principal problema d’ambdós casos no és la intransigència de l’estat espanyol sinó que la meitat de la població de Catalunya no està a favor de la independència. L’objectiu primer hauria de ser que la majoria de catalans fossin independentistes. I això no s’ha treballat gens. Ni ERC ni JuntsxCat eixamplen la base independentista, els sondejos d’opinió i les successives eleccions així ho indiquen.

Què cal fer per ampliar la base independentista? Al meu parer hi ha quatre passos a seguir: 1/ Anar tots els partits independentistes junts, això ens donaria confiança i ens aixecaria la moral. Ja tindran temps a tornar a barallar-se quan siguem independents. 2/ Declarar la independència seguint el mandat sortit de les urnes de l’1 d’octubre. Ja sé que, a la pràctica, és una iniciativa estèril, doncs l’estat espanyol no trigaria res a esclafar-ho i a enviar gent a la presó, però passaríem de ser una regió autònoma d’Espanya a ser un país ocupat. I això té un valor simbòlic extraordinari. 3/ Redactar una Constitució Catalana justa, equitativa, social i adequada als temps que correm (el Procés Constituent ja la té molt avançada). I és que per quedar-nos amb una cosa semblant a l’espanyola no cal lluitar per la independència, ja ens quedem com estem. 4/ El quart punt és el més important: Fer arribar a tots els catalans el contingut d’aquesta Constitució. Donar a conèixer els seus principals avantatges i les seves principals diferències amb l’espanyola. Per exemple, a Catalunya no hi haurà rei ni casa reial a mantenir, les despeses en armament seran les mínimes indispensables per estar a la Unió Europea, no hi haurà vassallatge a cap lobby energètic o econòmic, serem punters en la defensa dels drets de gènere, serà una constitució que lluitarà de veritat contra el canvi climàtic… També s’ha de fer arribar a tothom, detalladament, tot el que Catalunya podria fer si no hi hagués l’espoli fiscal: Infraestructures, educació, sanitat, despesa social… Saber quants hospitals més tindríem, quina nova ràtio de mestres hi haurien a les escoles, quins nous ajuts tindria la gent necessitada, quines infraestructures concretes es podrien construir per millorar la vertebració del territori. Tindríem un poder adquisitiu molt més alt i repercutiria en un nivell de vida millor. Arran del Procés Catalunya té una xarxa de voluntaris extraordinària disposada a posar-se mans a l’obra si l’objectiu és engrescador. Òmnium, ANC, CDRs… sumen milers i milers de voluntaris capaços de fer arribar a tots els racons de Catalunya, casa per casa, els enormes avantatges (ben detallats i tangibles), d’una Catalunya independent. Seria una llàstima desaprofitar-ho.