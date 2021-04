PNL sobre pensions públiques, al Parlament de les Illes Balears

En bon dimecres 7 d’abril, el diputat del GP Més per Mallorca, el montuïrer Joan Mas Tugores “Collet” acaba de sorprendre’m amb una notícia que m’esperava rebre molt més endavant: “Demà a la comissió de treball discutim la PNL que vàrem presentar. Desgraciadament no hi pot haver públic, mesures covid. De tota manera demà vos passaré l’enllaç de youtube perquè pugueu seguir la comissió de Treball i Turisme a les 10:30 h”.



Efectivament, dia 15 de febrer de 2021, a les 13:51 h entrava al Registre del Parlament de les Illes Balears el text oficial d’una Proposició No de Llei que la Coordinadora Balear per la Defensa de les Pensions Públiques (COBAPEN) havia preparat, d’acord amb la Coordinadora Estatal de Pensions (COESPE).

Havia estat signada, d’una banda, pel diputat Joan Mas Tugores del GP Més per Mallorca, amb l’assabentament del portaveu titular Miquel Ensenyat Riutort; i, de l’altra, per la diputada Antonia Martín Perdiz del GP Unidas Podemos, amb l’assabentament del portaveu titular Alejandro López Soria.

Sortosament, alguns punts que proposava la plataforma pensionista de les Illes Balears i Pitiüses quedaven recollits en la Proposició no de llei (PNL) presentada al Registre del Parlament per aquests dos grups parlamentaris (GP): Més per Mallorca i Unidas Podemos

Aleshores, em va semblar adient assenyalar, amb unes notes breus, que aquella PNL que just acabava de començar a caminar, li quedava un camí llarg a recórrer, fins que aparegués definitivament publicada al Diari de sessions del Parlament.

Des d’aquell moment, la PNL de Pensions Públiques havia de seguir tot un reguitzell de tràmits, perquè arribàs a ser tractada, debatuda i votada en comissió parlamentària, després d’haver estat publicada al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears (BOPIB).

La comissió (de Treball i Turisme) podia arribar a adoptar una Resolució del Parlament, derivada d’aquella Proposició no de llei.

Entrant a la web del Parlament de les Illes Balears, podíem veure que, per aquelles dates, el darrer BOPIB que es publicava cada divendres duia el núm. 87 de la X legislatura, de dia 12 de febrer.

Repassant una mica per on anaven les PNL enregistrades fins llavors, amb la idea de calcular més o manco quan podria arribar a ser tractada la PNL de Pensions Públiques en comissió, podíem detectar que la que s’hi acostava més, des del punt de vista temporal portava RGE núm. 1527/21. Si la nostra PNL portava RGE: 1763/2021… això volia dir que n’hi havia moltes altres que hi havien de ser tractades abans (teòricament més de dues-centes!)

Per això, em vaig atrevir a pronosticar: “no serà per ara, ni probablement abans de l’estiu… haurem de deixar que quedi covant durant una temporada i, mentrestant, continuar fent pressió a tots els àmbits possibles, perquè se’n vagi escampant i difonent el contengut de les nostres propostes per tots els porus de les nostres societats illenques”. (Amb la notificació que em tramet avui el diputat montuïrer, hauré de reconèixer que em vaig equivocar! Han fet molta més via de la que m’esperava…)

Els punts en què se centra aquesta PNL de les Pensions Públiques que la Plataforma Pensionista de les Illes Balears i Pitiüses suggereix i proposa a la consideració dels grups parlamentaris, molt resumidament, es pot concretar amb aquests VUIT punts:

1. Fer suport efectiu a les reivindicacions del Moviment Pensionista

2. Instar el govern de l’estat espanyol que les atengui

3. Mantenir el sistema de pensions públiques sense reduir-les mai

4. Rebutjar-ne la privatització

5. Assolir els objectius de la Carta social europea, quant a pensions mínimes

6. Fer desaparèixer la bretxa de gènere en matèria de pensions, actualment estimada en un 37 %

7. Derogar les reformes de pensions i les reformes laborals

8. Instar el Govern de les Illes Balears, Consells de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i els ajuntaments de les Illes Balears i Pitiüses a implementar mesures destinades a persones majors i sectors vulnerables

Amb això, reclamam el suport parlamentari a tots i cadascun d’aquests 8 punts que conté el Manifest del Moviment Pensionista illenc, a l’espera que, des de totes les institucions i administracions públiques, s’assumesquin al màxim totes i cadascuna de les aspiracions.

La cronologia dels fets relacionats amb la presentació de la PNL al Parlament de les Illes Balears és aquesta

1.1. MÉS per Mallorca Demana al govern espanyol que assoleixi els objectius de la Carta Social Europea per garantir unes pensions mínimes dignes. Joan Mas: “rebutjarem tota mena de retallades de les pensions públiques i la promoció de sistemes privats” (17-02-2021) WEB – TWITTER – FACEBOOK

1.2. MÉS y Unidas Podemos Exigen consolidar el sistema público de pensiones y mejorar las prestaciones en Baleares.

MÉS per Mallorca ha registrado una proposición no de ley, que también firma Unidas Podemos, con la que exigen consolidar el sistema público de pensiones y mejorar las prestaciones en Baleares, “que hoy por hoy tienen las pensiones más bajas de todo el Estado”, según ha destacado el diputado ecosoberanista Joan Mas.

1.3 Podemos Illes Balears 👩‍🦳Registramos una iniciativa parlamentaria para blindar, reducir la brecha de género y mejorar las pensiones de nuestros mayores. Algunas entidades sociales nos han mandado este vídeo precioso que nos anima a seguir trabajando.

D’aleshores ençà, des de la Coordinadora Balear per la Defensa de les Pensions Públiques (COBAPEN), hem insistit en la defensa de tots aquests punts:

Amb trobades i reunions per via telemàtica; amb concentracions als carrers i places de les ciutats; amb manifests diversos que porten el suport de les 16 entitats que la conformen; amb el muntatge de taules informatives a la via pública; amb el repartiment de fulls informatius; amb l’edició de vídeos domèstics en els quals participen representants de totes quatre Illes, Balears i Pitiüses; amb l’edició de cartells; amb l’ús de les xarxes de la intercomunicació social més activa per a difondre’n les propostes.

Tant de bo que, com indica el diputat Joan Mas, puguem seguir en directe la transmissió d’una comissió parlamentària que, per a nosaltres, esdevé importantíssima: tant pel contengut, com pels actors que hi prenen part.