Conferència telemàtica des de les Illes Balears i Pitiüses amb Miren Etxezarreta

La Coordinadora Balear per la Defensa de les Pensions Públiques, que aglutina 16 entitats socials, sindicals, culturals, veïnals i ciutadanes arreu de les Illes Balears i Pitiüses, juntament amb el CASAL (Colectivo Autogestionario Solidaridad Área Latina), convoquen a una «conferència telemàtica» via zoom amb Miren Etxezarreta i Miguel Arenas, per al proper dia divendres, 26 de març a les 18 hores.

Oberta a tothom que en tengui ganes, poden participar-hi clicant en aquest enllaç que permet d’accedir-hi fàcilment.

MARIA ARÁNTZAZU ETXEZARRETA ZUBIZARRETA (Ordizia, 1936) és una economista basca, intel·lectual d’esquerres i activista fortament vinculada als moviments socials. Cofundadora del Seminari d’Economia Crítica Taifa des de 2007, és catedràtica emèrita en Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Miren Etxezarreta és una dona molt requerida per a fer conferències, entrevistes, rodes de premsa, jornades d’estudi, intervencions en taules rodones, trobades d’anàlisi sobre la situació social, assemblees populars, etc.

Els temes que acostuma a tractar aquesta dona són tan diversos com nombrosos. Se’ls poden seguir als canals de youtube, amb uns titulars com aquests:

Sobre drets humans

Drets humans per a una justícia global; la crisi econòmica des d’una perspectiva progressista…

Sobre economia

L’economia a l’estat espanyol; la crisi del deute; el pacte de Toledo, un avanç o més del mateix?; el deute públic i el pacte de l’euro; la pujada del salari mínim; l’Europa de l’euro….

Sobre capitalisme

Canvis al capitalisme del segle XXI; el capitalisme de plataforma= treball sense ocupació; capitalisme i immigració; dinàmica actual del capitalisme; capitalisme i desigualtat; el capitalisme, un itinerari crític…

Sobre pensions

La sostenibilitat d’unes pensions públiques imprescindibles; què són unes pensions dignes?; la defensa del sistema públic de pensions és un deure de tots; què passa amb les pensions?; conseqüències, efectes i alternatives a les retallades en pensions; els fons privats de pensions; hi haurà pensions en el futur?; sense debat pel benestar de pensionistes; pensionistes i sindicalisme; reforma de les pensions…

Juntament amb na Miren Etxezarreta, també està previst que intervengui en la conferència telemàtica organitzada per la Coordinadora Balear en Defensa de les Pensions públiques i per CASAL, l’advocat MIGUEL ARENAS GÓMEZ (Capellades, 1970).

Es tracta d’un advocat, soci del Col·lectiu Ronda des de 2004, qui acostuma a actuar sobretot a l’àmbit de la Seguretat Social, tant pel que fa a prestacions públiques com privades (plans de pensions, millores de conveni, etc.)

Realitza cursos, seminaris i conferències en l’àmbit de la protecció de les pensiones públiques i per un sistema digne de salut pública, especialment vinculats a la Marea Pensionista, a l’Assemblea Salvem les Pensions o a la PAICAM.

Advocat nº 24.230 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des de 1997, actualment és el president de l’Associació Catalana per a la Seguretat Social (ACSS) des de l’any 2017.

Per al proper DIVENDRES, 26 DE MARÇ, A LES 18 HORES, es preveu que resultin força interessants les aportacions que hi facin aquestes dues personalitats, expertes en assumptes tan valuosos com són ara les pensions públiques.

A veure si la gent s’anima a participar-hi, via zoom, s’hi apunta i mira de fer-hi les preguntes i els plantejaments que consideri pertinents.