Arcadi Oliveres, descansa en Pau!

Dos mesos abans que morís Arcadi Oliveres, se’m va ocórrer de recordar una de les moltes vengudes seves a Mallorca, on acudia a escampar la llavor de la revolta cívica més profundament humana que jo no hi hagi conegut mai.

Amb motiu de la seva mort ocorreguda el 6 d’abril, un dels aspectes i caires personals que consider que no s’assenyala prou clarament i ferma és la seva condició d’home creient, cristià, catòlic compromès fins a l’extrem.

Entre 2001 i 2014 fou president de Justícia i Pau, de la diòcesi de Barcelona, una de les organitzacions més lluitadores a l’interior de l’Església catòlica catalana. Amb les quatre potes que la sustenten: els drets humans de la gent d’aquí i d’algun país de fora, les campanyes del 0,7% i l’abolició del deute extern, la pau i el desarmament, la pobresa i la marginació.

Gràcies al bon amic manacorí, Josep L. Garcia Mallada, podem gaudir d’un vídeo sublim, enregistrat a Manacor, per al programa Sal i Llum. Hi apareix Arcadi Oliveres «en la seva pròpia salsa», xerrant pels colzes i d’una manera molt clara sobre temes diversos qui, amb la seva intervenció prèvia, aconsegueix i provoca que els assistents elaborin una llarga sèrie de preguntes.

En recoman de visionar-lo íntegrament.

Però no em puc estar de remarcar-hi la resposta que fa Arcadi Oliveres, quan li demanen per Justícia i Pau. Trob que s’ho paga veure-ho i escoltar-ho atentament, ni que sigui per desvetllar-ne la personalitat gegantina d’un creient catòlic compromès en la transformació radical d’aquest món nostre, marcat profundament pel model capitalista.

Tant la societat civil dels Països Catalans com les comunitats cristianes catòliques, amb la mort d’Arcadi Oliveres, perden una peça clau en la conscienciació sobre les perversitats del model capitalista imperant, alhora que la seva personalitat tan singular com irreemplaçable.