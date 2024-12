Amb internet, des de fa un quart de segle

Mai no em passa pel cap, mentre som estudiant d’Humanitats, Filosofia i Teologia a la dècada dels anys 60 del segle passat, que la meva trajectòria vital s’ha d’arribar a trobar en una situació tan insòlita com aquesta: la presència d’internet. Ningú no me’n parla, d’això. Ni sé si existeix enlloc…

Enguany es compleixen vint-i-cinc anys del meu ingrés dins l’àmbit que anomenen “virtual”. Hi faig les primeres passes…

Fa 25 anys que rodol per internet. I de quina manera! És a l’estiu de l’any 1999 quan qued enormement sorprès i increïblement meravellat!

Gràcies a MallorcaWeb, aconseguim realitzar una entrevista amb una periodista, d’una manera tan insòlita que no m’ho puc creure: romanent cadascú a casa seva. Mantenim una “entrevista” sense veure’ns! Realment insòlit.

És la primera vegada que m’entrevisten per internet. I s’esdevé una de les primeres vegades en què entrevisten un càrrec públic institucional a Mallorca “per correu electrònic”!

En ple mes d’agost de 1999, recent nomenat conseller de Cultura i Joventut del Govern de Mallorca, no fa falta que la periodista acudesqui al meu despatx, ni tampoc que jo m’hagi de traslladar a cap altre indret…

Des d’allà mateix on em trob, puc anar responent totes i cadascuna de les preguntes que em formulen. Les he rebut escrites, “miraculosament” via e-mail. I les hi puc respondre per la mateixa via, escrivint-hi allò que hi vull expressar. Me-ra-ve-llós!

Capçalera de l’entrevista, en català

Sempre m’he mostrat molt agraït a Elena Vera Kay, de MallorcaWeb, per haver-m’ho facilitat! Gràcies a ella, i al seu company Ramon Selles, faig les meves primeres passes dins un àmbit per a mi totalment desconegut. Em fa la impressió, aleshores, d’endinsar-me com aventurer perdut en la immensitat d’una jungla misteriosa i complexa, d’on no arrib ben bé a saber com sortir-me’n…

Però sí, conduït per aquestes quatre mans més expertes que les meves, aconseguim de completar una entrevista extensa, al llarg d’un matí agostenc que record perfectament, vint-i-cinc anys després.

Els reiter el meu agraïment profund, per haver-me conduït de la seva mà experta, fins aquí on som ara, en aquest àmbit de la intercomunicació més fluïda!

Capçalera de l’entrevista en anglès

Em resulta particularment emotiu tornar a repassar aquella entrevista, que roman publicada en la seva totalitat 25 anys després, tant en català com en anglès, a la xarxa de les xarxes.

En subscric plenament tot el contengut, dues dècades i mitja després d’haver-la realitzada a les dependències de l’ edifici de La Misericòrdia, seu de la Conselleria de Cultura i Joventut on treball durant vuit mesos seguits com a conseller, representant el PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca…

Qui tengui interès a conèixer-ho, pot accedir-hi des d’aquests tres enllaços:

1 En català

Cecili-Buele-Especial-MallorcaWeb-cat

2 En anglès

Cecili Buele-Especial-MallorcaWeb-eng

3 Comentada al DdB