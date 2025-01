Francesc Antich i Oliver, president del govern autonòmic balear

Tot i saber que pateix una malaltia greu, no m’esper la notícia de la seva mort, just iniciat l’any 2025, a l’edat de 66 anys. Que descansi en pau, el bon amic i millor president del govern autonòmic d’aquestes illes nostres, l’algaidí Francesc Antich i Oliver.

Amb el meu agraïment a la gran tasca política desplegada per ell, faig arribar el meu condol més sentit i profund a la seva família, amb qui compartesc el dolor per una pèrdua tan primerenca, com també a les seves amistats més properes…

Mai de la vida no podré oblidar els quatre anys que, essent diputat del Parlament de les Illes Balears, dins el grup parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista, tenc la gran oportunitat de col·laborar-hi, participant-hi activament amb les meves intervencions i actuacions públiques, des del mes d’agost de 1999 fins al mes de març de 2003.

El president FRANCESC ANTICH acull l’ambaixador de Burundi a Espanya i França

VENERANDO BAKEVYUMUSAYA, al Consolat de Mar (gener 2000)

El tractament cordial, sempre, en pla de conversa senzilla, normal i corrent, no li desapareix, ni poc ni gens ni una mica, durant tot el temps que duren els seus mandats com a president del Govern.

Com solen dir a Mallorca, mai no li pugen els fums al cap, amb l’exercici dels seus nombrosos càrrecs institucionals: regidor, batle, conseller, president, diputat, senador, etc. Sinó que sempre es comporta, amb tothom, com una persona normal i corrent, amb la senzillesa que atorga la condició d’home d’aquesta terra nostra, de la pagesia algaidina.

La seva mort em fa venir al cap el record viu d’aquell temps: vint-i-sis anys enrere, en el Parlament de les Illes Balears tres grups parlamentaris considerats d’esquerres (el Socialista, el PSM- Entesa Nacionalista i el d’Esquerra Unida i Ecologista), encertam de ple en la tasca de governar, administrar i representar aquest país nostre, amb un lema que canviaria de cap a peus la manera de governar en aquest indret mediterrani: «Quatre illes, un país, cap frontera»…

També em plau recordar la bona relació que manté aleshores el president Antich amb la institució insular del govern, l’administració i la representació de Mallorca, on m’exercesc com a conseller de Cultura i Joventut... Sempre m’hi arriba el seu suport, institucional, polític i personal… Amb un tractament de tu a tu indefugible!

President i presidenta, consellers i consellera

Les seves gloses, que acostuma a recitar-nos gairebé cada any en seu parlamentària, bé sigui per Nadal, bé sigui per la cloenda del curs parlamentari, esdevenen un veritable compendi de tot allò que ell desitja per al conjunt de la població que habita en aquestes illes mediterrànies: sempre el millor del millor!

La seva mort em fa reviure la impressió que mantenc, d’uns anys ençà, sobre la tasca política institucional. M’adon que ha sofert molts i molt diversos canvis, si comparam la d’avui amb la que s’està duent a terme a finals de la dècada dels anys 90 del segle passat.

És clar que, com tot, la política institucional de les administracions públiques, ha d’anar canviant. No en faltaria d’altra. S’ha d’anar adaptant a les situacions noves que afecten la vida de les nostres societats. Els canvis són llei de vida.

Però, a mi, em sembla que aquests canvis sempre han d’anar en sentit cada cop més positiu a favor del conjunt de la població. Sobretot cap als sectors que viuen en condicions més dures i crues, i no tant a favor de cap formació política, ni de cap grup privilegiat, ni de cap sector benestant que pretengui servir-se’n utilitàriament.

Som testimoni directe que, amb la presidència de Xisco Antich, s’hi donen passes considerables en aquest sentit. Tot i que sia tímidament, les polítiques públiques favorables als sectors més vulnerables s’hi veuen considerablement enfortides. No solament en l’aspecte quantitatiu, sinó també i sobretot millorant-ne la qualitat.

En aquest àmbit de la seva actuació solidària, també amb països del Sud, no em puc estar de referir-me expressament i directa a l’acollida calorosa que dispensa el 19 de gener de l’any 2000, al bon amic meu i ambaixador de Burundi a Espanya i França, Venerando Bakevyumusaya, al Consolat de Mar. D’un quart de segle enrere, en són testimoni fefaent les fotografies admirables que hi pren el professional excel·lent Tolo Salleras. Tots dos ja s’han retrobat en la dimensió desconeguda per a nosaltres…

El president FRANCESC ANTICH durant la recepció oficial al Consolat de Mar

de l’ambaixador de Burundi a Espanya i Europa, VENERANDO BAKEVYUMUSAYA

(19 de gener de l’any 2000)

Qualsevol que vulgui veure-ho, ho pot comprovar de manera més que evident: no és ben bé el mateix allò que fan en aquestes illes nostres els governs anteriors, de les dretes illenques… Ni allò que faran les que l’han de succeir en el temps… Que allò que propugnen i s’afanyen a dur a terme els dos governs d’esquerres, presidits per Xisco Antich. No tenen punt de comparança.

Que ho va fer tot molt ben fet? És clar que no! N’hi ha que haguéssim volgut anar moltíssim més enllà encara. Moltíssim més… Incineradora de Son Reus… Hospital de Son Espases… Desprotecció de La Real… Però ja sabem que, hores d’ara, no deixam de ser més que una comunitat autònoma maltractada, a l’interior d’un Estat que vol aprofitar-se’n, de nosaltres. I ho està aconseguint, de quina manera!

Si alguna cosa li podem agrair, a Xisco Antich, com a president, és que, durant tota la seva vida política, ha mirat d’aconseguir per a aquestes illes nostres, si no el màxim que ens pertoca, sí el que, d’acord amb la seva idea, li permet d’obtenir amb la normativa vigent en aquest temps nostres…

I sempre recordant, fent esment, reiterant, glosant la nostra condició de comunitat autònoma, més singular que cap altra de les mediterrànies: “Quatre illes, un país, cap frontera!”.

Gràcies, Xisco, per tot quant has fet a favor d’aquestes illes nostres! Que la història t’ho recompensi.

No sabria jo glosar

Així com tu tan bé feies:

Aquells mots que sempre ens deies,

Mai per mai no hem d’oblidar!