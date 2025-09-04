He dubtat per si el nom sonava ridícul, però des dels campanars es veuen moltes coses i són símbols dels nostres pobles. En concret els campanars de cadireta o espadanyes solen ser els campanars més humils i senzills, tot i que també n’hi ha espadanyes monumentals com la que remata el Micalet de la seu de València. A més, la paraula cadireta ens pot remetre a eixes cadires de boga antigues, ja en desús en les zones més urbanites del País Valencià, que servien per a seure a la fresca en estiu o al solet en hivern per xarrar i reflexionar sobre el que ens envolta.
És allò que ens envolta i les seues conseqüències a futur allò que em fa escriure aquest bloc. Estan passant moltes coses i molt ràpidament, i tot sembla inevitable i no s’hi pot fer res. Però crec que cal parar. Cal reflexionar sobre on ens porta el corrent. Cal qüestionar-ho tot. Cal reivindicar allò que ens fa humans abans que siga massa tard en aquests temps canviants.
