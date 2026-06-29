VIATGE AL PAÍS DELS BLANCS (Pel·lícula)

Basada en la història real d’Ousman Umar, un jove ghanès que abandona la seva aldea atret per la idea del “país dels blancs”, un lloc llunyà que alimenta la seva curiositat. Després d’una travessia plena d’obstacles arriba a Barcelona i descobreix que la vida allà no és com l’havia imaginada. Fins que coneix la Montse, que l’acull a la seva família i li ofereix, a més d’amor i suport, la possibilitat d’un futur. L’Ousman no només l’aprofita, sinó que la transforma en una cosa molt més gran.
És una història colpidora que ens fa conscients del drama de la migració des de l’Àfrica durant la qual milers de persones perden la vida, no només al mar sinó al desert, perquè els hi abandonen les màfies i els governs; perquè són esclavitzats, torturats a les presons d’Algèria, per exemple. Pel·lícula obligada, dura, contundent, colpidora, corprenedora. Una sola història que n’explica moltes.
Bon repartiment de: Victor Say, Benjamin Kakraba, Ousman Umar, Emma Vilarasau, Jordi Bosch