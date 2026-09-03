SEAT DESAPAREIX…

El grup Volkswagen ha anunciat que l’any 2029 desapareix per sempre la marca SEAT
. És una pena, una tragèdia per la memòria de l’automòbil a Espanya, que va tenir el Seat 600 com el cotxe del poble i ens ha donat desenes de models molt populars lligats a la nostra història automobilística. Jo mateix he tingut dos Seat (ara en tinc un), el meu pare i el meu avi van conduir Seat 600, el meu tiet més d’un… Cotxes lligats a la memòria de viatges i a moments on la llibertat individual de viatjar va ser aire fresc en una Espanya reclosa en una vida limitada.
Cal remarcar que la pèrdua de sobirania industrial espanyola, el fet de vendre la indústria autòctona a les multinacionals, té conseqüències: cap control, i que per això passen aquestes coses.
Trobarem a faltar la marca Seat (en un primer moment amb llicència Fiat) a les nostres carreteres i un fragment determinant de la nostra memòria motora quedarà als llibres d’història.
Nota final: Sembla que recuperarem per iniciativa de dos empresaris catalans, la marca mítica de motos Bultaco, però es fabricaran a la Xina…