Rufián, quo vadis?

Ja n’hi ha prou d’embolicar la troca; Rufián ara es replega dins ERC i fa discursos estranys on no concreta res, quan havia despertat expectatives en l’esquerra catalana i l’estatal. ERC és un llast per a les seves ambicions unitàries, el seu flirteig amb Más Madrid, Mònica Oltra, Irene Montero, Xavier Domènech.. què ha sigut? No pots generar expectatives- i més en un moment com aquest- i després jugar a dues bandes (ERC i més enllà) quan el teu propi partit- amb la ceguesa sectària pròpia de partits nacionalistes- es tanca en el propi feu: sembla ser que ERC ha oblidat el Front d’Esquerres de Catalunya de l’any 36.