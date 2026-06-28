RESSUSCITAR CDC I JORDI PUJOL

Ja fa temps que dins de Junts i del món nacionalista conservador català es pensa en refundar CDC, no les sigles, però sí l’esperit. La rehabilitació política de Jordi Pujol els darrers temps- fins i tot per part del president Illa- ajuda la valorització d’un llegat polític que ha estat altament influent a Catalunya durant dècades. L’homenatge que ahir les JNC van fer a Pujol n’és l’última mostra.
En realitat aquest esperit refundacional és una esmena a la totalitat del Procés i un enyor- gens fora mida- de la política del peix al cove que tants bons resultats pragmàtics va donar. En clau estratègica aquestes ganes de recobrar l’esperit convergent tenen tot el sentit. En uns moments en què al PP només li queda VOX com aliat i amb constants i fallides picades d’ullet de Feijóo a Junts, la possibilitat- ara més que remota- que algun dia es retorni a aquella visió accidentalista de donar suport a governs de dreta o esquerra en funció de quin peix es posava al cove, és un futurible.
El PP, tanmateix, ha cremat totes les naus del diàleg amb els nacionalismes basc i català per la seva intolerància i actitud repressiva, per la seva aposta exclusiva pel nacionalisme espanyol del qual forma part. Els moderats han anat caient i Feijóo ha passat de ser-ne un a anar al ritme d’Ayuso i de VOX.
Amb tot, la possibilitat que algun dia el PP deixi de dependre de VOX i aposti pel retorn al pacte amb els nacionalistes conservadors, amb qui comparteix programa econòmic, no seria una mala notícia. Però això requereix refundar CDC.
( La imatge és de Nació Digital)