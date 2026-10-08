Si a la gent li preguntes on vol morir, la majoria et dirà, a casa. Jo, el primer. La casa és el lloc on ens podem despullar dels artificis del món, del rol social. El lloc on estimem, no només persones, també objectes, records, racons…el lloc on ens deixem caure després de dies difícils i aturem el món per sentir l’úter, el refugi, on bateguem.
Sense casa la vida és cruel, sense el lloc propi, exclusiu, construït amb les nostres coses, els nostres gustos, les seves olors…la vida és una intempèrie.
Quan la podem perdre s’instal·la dins nostre una por fonda, un impossible arrelar, un sostre que es mou i ens inquieta, un sisme, un tremolor que fa que la vida perdi l’equilibri.
He fabulat moltes vegades morir, de vellet, al meu llit, al lloc on descanso i per unes hores retorno a l’úter matern on la calidesa maternal ens emparava. Perquè la casa és com una mare que ens cuida; allà on el món queda a la porta.
No tenir casa és com no tenir mare…