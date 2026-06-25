MALES NOTES A LA SELECTIVITAT

Les notes de la Selectivitat han baixat a Catalunya. Hi ha més d’un factor. Abans que res dir que el percentatge d’alumnes d’origen immigrant que es presenten a la Selectivitat és molt petit- i no és precisament una bona dada- , per tant descartaríem això com a causa, que molts esbomben maliciosament. En segon lloc dir que efectivament els nivells han baixat com a conseqüència de la baixada general del nivell cultural de la població, especialment la jove. El sistema educatiu s’ha deixat arrossegar per aquesta “tendència” en el qual, a més, les pedagogies pretesament innovadores han reblat el clau perquè estan plenes de tecnicismes i conceptes aliens a l’art d’ensenyar que és bàsicament un art humanístic, tant si s’ensenyen ciències com lletres (usant els conceptes tradicionals). La Cultura, en majúscula, ha anat desapareixent de la centralitat educativa, que ha estat contaminada per idees estranyes de caràcter pretesament pedagògic. La pèrdua de l’hàbit de llegir per causa de les noves tecnologies; la pèrdua de la capacitat de comprensió lectora associada (l’alumnat és incapaç de llegir textos llargs i entendre’ls), i la sobreestimulació que destrossa la capacitat de concentració són algunes de les causes nuclears del que passa. Revertir aquesta tendència és extremadament difícil, i el professorat jove ha estat educat en aquest magma “pedagògic”, i en les proves d’oposició i en les programacions se’ls obliga a reproduir el paradigma tecnocràtic aliè a la pedagogia. Mala peça hi ha al teler.
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