MALEÏT TOUR a BCN i Cat

La pregunta òbvia és què hi fa el Tour de França a Catalunya
. Però més enllà és per què les administracions s’hi gasten 9’6 M
. A sant de què? Sense comptar despeses d’asfaltat per garantir la seguretat, de vigilància, etc ..
Barcelona rep 26 M de turistes anuals, de veritat cal posar-la més al mapa? O ja hi és i amb un EXCÈS insuportable? Treure-la-hi, seria allò sensat!
Barcelona ja està al mapa mundial com ciutat turística, de concerts, d’esdeveniments habituals…
Barcelona no és ‘La ciudad de los prodigios’ de Mendoza, és la ciutat dels DESPROPÒSITS!