UNA MIRADA D'ESQUERRES

Des dels valors humanistes...

  • General
    • Publicat el 28 d'octubre de 2026

    LULA, L’OCTOGENARI JOVE

    L’octogenari de 81 anys, que diu que se sent jove per lluitar contra l’extrema dreta i per protegir el seu llegat social, no ha guanyat amb un gir al centre, ja sigui amb reduccions de salari mínim o retallades per tranquil·litzar els mercats. ha guanyat per fer una defensa tancada de la universitat pública, l’Amazònia i l’augment salarial real. En definitiva, s’ha imposat la fam de justícia social sense por de ser titllat de populista. I això és precisament el que l’esquerra espanyola ha oblidat en algun moment i avui torna a considerar com l’eix de la seva estratègia electoral.

    Esther Palomera, elDiario.es

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