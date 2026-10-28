LULA, L’OCTOGENARI JOVE

L’octogenari de 81 anys, que diu que se sent jove per lluitar contra l’extrema dreta i per protegir el seu llegat social, no ha guanyat amb un gir al centre, ja sigui amb reduccions de salari mínim o retallades per tranquil·litzar els mercats. ha guanyat per fer una defensa tancada de la universitat pública, l’Amazònia i l’augment salarial real. En definitiva, s’ha imposat la fam de justícia social sense por de ser titllat de populista. I això és precisament el que l’esquerra espanyola ha oblidat en algun moment i avui torna a considerar com l’eix de la seva estratègia electoral.
Esther Palomera, elDiario.es