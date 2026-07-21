LA CASA QUE ESTIMO…

Fa uns dies s’ha independitzat el meu fill (la meva filla ja fa uns anys), i ja no viu a casa; res extraordinari si no fos perquè és la quarta generació que ha viscut en aquesta casa. Els primers van ser els meus avis als anys 30, i després les generacions posteriors en diferents èpoques. La meva àvia a més va néixer al mateix edifici però en un altre pis; és a dir, la meva besàvia ja hi va viure. Si sumem som cinc generacions vivint-hi.
Fa tres dies, poc abans de sortir per la porta em vaig aturar instintivament i vaig contemplar el passadís, una part visible del menjador… I de manera sorprenent hi vaig imaginar i recordar tots els qui quan jo era petit vivien en aquest pis; avis, pares, el germà del meu avi que hi vivia rellogat, jo de menut corrent pel passadís amb una pilota… I vaig ser conscient- de vegades la consciència és capritxosa i sobtada- que només hi quedo jo (tinc parella però cadascú viu a casa seva). Sis persones en un pis modest hi van fer pràcticament tota la vida, com el cas de la meva mare. Jo hi vaig tornar un cop morts els pares (ser fill únic té avantatges) i va ser un retorn estrany perquè quan un va a viure en un lloc té la necessitat de fer-se’l seu i refer-ne parts; en el meu cas vaig eliminar un fals sostre per tal que quedessin vistes les bigues antigues, i altres reformes. Tanmateix la casa és la mateixa on em van estimar, educar, on vaig aprendre emocions o sensibilitats que m’han acompanyat sempre: la música, la lectura, el dibuix… Era una casa on es cantava i es posaven discos diumenge al matí: sardanes, sarsueles, jazz, pop. cançó lleugera… Una mica de tot: així he sortit: una mica de tot.
Passejo per la casa i cada terra hidràulic (diferent a cada estança) em du de manera permanent records d’infància, dels pares, dels avis, del tiet-avi. Soc dels que crec- irracionalment però amb una emoció ben real i objectiva- que les cases conserven els aires immaterials dels avantpassats, un esperit, una atmosfera immanent. La sento i potser és per això que la casa em genera pau, calma i una mena de càlida abraçada, com una mar amiga que t’embolcalla.
Hi quedo només jo, vaig pensar, i en certa manera em va envair un sentiment de solitud, no pas trista ni melancòlica, sinó una constatació clara que la casa ha fet un llarg recorregut fins que aquell nen que jo era, ara ja amb certa edat, continua transitant per estances, balcó, mirant per la finestra les orenetes o els patis del darrere. És un regal dels avantpassats, una joia lliurada a través dels anys i generacions que ara gaudeixo amb plena consciència que aquesta no és una casa qualsevol, sinó LA CASA QUE ESTIMO.