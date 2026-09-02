IMMIGRACIÓ: veiem l’arbre però no el bosc.

Parlem molt de tragèdia humanitària (Ceuta i altres), alguns parlen d’invasió, altres de reemplaçament… però no veiem, alguns ni miren, la causa: extrema desigualtat
entre les dues rives mediterrànies, entre Àfrica i Europa, entre Amèrica llatina i Europa. Mentre n’hi hagi continuarà venint immigració. I ningú resoldrà el drama
. Ningú
.
Hi ha dues maneres de veure-ho; una la de la ultradreta: expulsió total, repressió i maltracte, una solució que a part que legalment és impossible, no és justa amb éssers humans, i l’altra, un abordatge humanitari: tramitar els qui tinguin dret a asil (provinents de repressió política o guerres); protegir els menors si no és possible el retorn a la família (no sempre possible perquè no es localitzen o no es facilita), i retornar els qui no formin part d’aquestes casuístiques, amb l’obstacle que no tots els països tenen conveni de reciprocitat i els que el tenen no col·laboren (Marroc…). Les solucions no són fàcils, ni les aplicables legal o administrativament…