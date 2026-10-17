“GRÀCIES” PODEM I RUFIÀN

Cal agrair a Podemos i Rufián l’espectacle lamentable de la desunitat de l’esquerra en un Front Ampli, d’entrada i arreu. Podemos va amenaçar- era una amenaça no una proposta benintencionada- amb el mantra de les Primàries que era, o primàries o res. Plantejar això d’entrada ja era una opa hostil a les altres organitzacions, un intent (que en el fons és per l’únic que han lluitat) de legitimar Irene Montero, una mesquinesa més d’aquella organització tan pura en origen que ara és un partit de vedettes (Iglesias-Montero) amb ajudants com Belarra i cia. Les primàries eren impossibles- i ho sabien- perquè quedava poc temps i fer-les en totes les organitzacions implicava tenir un cens compartit, determinar-lo en alguns casos, i tècnicament extremadament complex; era agafar les altres organitzacions amb el peu canviat; i ho sabien. En aquestes circumstàncies, si la voluntat d’unitat era real, Podemos hauria hagut d’acceptar que la seva proposta de primàries no tenia consens, fer les seves, i posar-se a negociar de bona fe amb totes les altres organitzacions a tots els territoris
. Per contra van fer- sense primàries internes fetes (d’aquí la seva hipocresia i falsedat del a proposta)- el pacte amb ERC que en el fons ha estat per fitxar Rufián i apropiar-se de la figura estrella i de consens de la unitat de l’esquerr
a. Quedar-se-la. Si això és jugar net jo sóc Jesucrist. Els pactes que han fet a nivell territorial (País valencià i Canàries) són incoherents sense haver-ho fet a nivell de tot l’estat; els presenten com un èxit de la seva proposta, però la proposta no és un altra que aconseguir un tros de pastís i rehabilitar-se com organització (pastís que tenen garantit a Bcn i Mad i per això no han volgut ni parlar d’unitat en aquests territoris). El Podemos del 15 M ha esdevingut una organització cabdillista i ressentida que avantposa la seva ja minvada supervivència als ideals que diu defensar. Una falsa organització d’esquerres.
De Rufián no cal dir gaire cosa: ell mateix s’ha retratat. va engegar unes expectatives, una bola de neu, que l’ha trepitjat. En el seu haver té haver detectat la necessitat de la unitat, haver llegit bé el moment històric, però després en comptes de ser coherent i retirar-se o afegir-se al Front Ampli (en el fons és la seva proposta) s’ha tancat a casa (ERC) i ara en la seva declaració constrictiva diu que no sap què fer. La falta de coherència també hi brilla com una estrella.
Els haurem d’agrair l’espectacle tristíssim de la desunió; espero que si guanyen les dretes extremes, els col·lectius que patirem- que serem molts- tinguem memòria.
Han matat una il·lusió; han matat l’esquerra.