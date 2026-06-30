FEIJÓO, ZAPATERO, AZNAR, GONZÁLEZ… La caterva insultant de rics.
Veient el ritme de vida i ingressos de Zapatero
– al marge de les imputacions judicials, veient que Feijóo viu en un xalet al barri exclusiu de El Viso
, valorat en1,32M d’euros, que alhora té 3 habitatges més; que Aznar i González
(no cal entrar en detalls) estan forrats,
que la majoria de diputats i senadors tenen uns patrimonis considerables… és natural arribar a la conclusió que aquesta gent NO ENS PODEN REPRESENTAR
. Pertanyem a una casta, no només política, sinó sobretot econòmica que està a anys llum dels ingressos de la majoria de la població. Afegim-hi prebendes insultants com jubilacions de privilegi sense haver cotitzat ni la meitat de la majoria de mortals, i altres regalets només per ser qui són. Compte!, que la ultradreta que es presenta com salvadora és la defensora màxima de les castes!
Tenint en compte que el sou més habitual a Catalunya se situa al voltant dels 17.500 i els 18.500 euros bruts anuals, la diferència és insultant. A Espanya són 16.520,20 euros bruts anuals.
Per tal que la representació democràtica sigui real, el sistema necessita un reset total. Ja ho dèiem durant les mobilitzacions del 15 M…
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