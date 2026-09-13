ELS NENS XINESOS ENS PORTEN 6 CURSOS D’AVANTATGE

Les comparacions són odioses, ho sé, i sovint equivocades, però permeteu-me comparar els resultats de l’alumnat xinès amb l’espanyol; estan 117 punts per sobre, que significa uns sis cursos per davant a cada un dels nivells.
Aquí s’està culpant les pantalles, els mòbils, les noves tecnologies del fracàs, entre altres, però la Xina és un país crack en pantalles, noves tecnologies i aplicacions digitals. Per tant, com és que allí no influeixen tant o no afecten els resultats escolars?
Potser, potser… hem de mirar més els sistemes educatius, la seva robustesa, que factors externs, els quals si el sistema educatiu és sòlid i té les coses clares no hi influeixen tant.
Sé que hi ha molts factors diferencials amb la Xina, educatius, sociològics i culturals, però obrir el debat en sentit ampli, mirant-ho tot amb lupa, mai no és dolent.