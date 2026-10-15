ELS AVENÇOS SOCIALS DELS PAÏSOS DE L’EST (antic bloc comunista)
A l’hora d’analitzar l’experiència dels estats comunistes del segle XX (el que històricament es va anomenar “socialisme real”, principalment a la Unió Soviètica, els països del Bloc de l’Est i Cuba), molts historiadors i sociòlegs destaquen que, més enllà dels debats geopolítics, es van implementar polítiques públiques que van transformar radicalment les condicions de vida de milions de persones.
Els principals avenços socials i conquestes transformadores assolits per aquests sistemes es poden agrupar en les següents àrees clau:
1. Universalització de l’educació i alfabetització
La lluita contra l’analfabetisme va ser una de les primeres i més reixixides prioritats dels governs socialistes, especialment en països amb grans poblacions rurals i empobrides.
Campanyes massives: En pocs anys, països com la Unió Soviètica o Cuba van passar de tenir taxes d’analfabetisme molt elevades a assolir l’alfabetització gairebé total de la població.
Accés universitari: Es va democratitzar l’accés a l’educació superior. Les matrícules universitàries eren gratuïtes i es van crear programes d’ajuts per als fills de la classe obrera i camperola, impulsant massivament les carreres científiques i tècniques.
2. Salut universal i medicina preventiva
El socialisme real va concebre la salut no com un servei o un negoci, sinó com un dret ciutadà fonamental garantit directament per l’Estat.
Sistemes públics integrats: Es van crear xarxes de salut totalment gratuïtes, des dels metges de barri o rurals fins als grans hospitals especialitzats.
Medicina preventiva: Es van prioritzar les campanyes de vacunació massiva, la nutrició infantil i la prevenció de malalties infeccioses, aconseguint abaixar dràsticament la mortalitat infantil i augmentar l’esperança de vida a nivells similars (i a vegades superiors) als dels països rics occidentals de l’època.
3. Drets de les dones i igualtat de gènere
En molts aspectes legislatius i socials, el socialisme real es va avançar dècades a la majoria de les democràcies occidentals pel que fa als drets de la dona.
Drets reproductius i civils: La Unió Soviètica va ser el primer estat del món a legalitzar l’avortament (l’any 1920). Es van simplificar les lleis de divorci i es va reconèixer la igualtat jurídica total de les dones.
Incorporació al mercat laboral: Es va incentivar la inserció de les dones en totes les esferes professionals, incloses la ciència, l’enginyeria i la política. Per facilitar-ho, l’Estat va finançar una xarxa immensa de escoles bressol, menjadors públics i bugaderies comunals per alliberar-les de la càrrega exclusiva del treball domèstic.
4. Garantia d’habitatge, treball i seguretat bàsica
El model econòmic planificat eliminava la noció de l’habitatge i el treball com a mercaderies subjectes a l’especulació o al mercat.
Habitatge assequible: Tot i que sovint hi havia llistes d’espera o problemes d’espai, l’Estat construïa habitatges massius (com els famosos blocs d’apartaments soviètics o de l’RDA) on els lloguers i els serveis bàsics (aigua, electricitat, calefacció) estaven fortament subsidiats i representaven un percentatge irrisori (sovint al voltant del 3-5%) dels ingressos familiars.
Plena ocupació: La desocupació estructural va quedar pràcticament eliminada. El dret al treball estava reconegut per la constitució, garantint uns ingressos estables i l’accés a pensions de jubilació per a tothom.
5. Democratització de la cultura, la ciència i l’esport
L’accés als béns culturals i a la pràctica de l’esport va deixar de ser un privilegi de les elits per esdevenir una activitat de masses.
Cultura popular: Els llibres, les entrades de teatre, l’òpera, el ballet i els cinemes tenien preus molt baixos controlats per l’Estat, cosa que va fomentar un nivell cultural molt alt entre la població general.
Esport de masses: Es van construir infraestructures esportives a escoles, fàbriques i barris, promovent l’esport base tant per a la salut pública com per a la competició d’elit (on els països de l’Est van esdevenir potències mundials).
Conclusió: Aquests avanços han estat esborrats per la memòria capitalista que ha donat una imatge distorsionada, fortament ideologitzada, dels països socialistes, en els quals, més enllà d’altres aspectes negatius, les polítiques socials farien l’enveja en molts països capitalistes.