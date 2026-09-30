DOS DECRETS rebaixats amb aigua

Dos decrets per “resoldre” la crisi de l’habitatge. El primer i més dens és insuficient, posa data a la prohibició de compra especulativa dels fons voltor, i data límit a la pròrroga de contracte de lloguer, i data límit també a la prohibició dels desnonaments.
Em pregunto, per què posen límits? A quines pressions han cedit?
Són mesures que haurien de ser PERMANENTS. Què passarà després de 2028 o 2030, tornaran els fons voltor, els desnonaments? S’està “resolent” un problema estructural com si fos una emergència temporal.
El segon decret- i el més important des del punt de vista social-, la renovació automàtica del lloguer, amb les excepcions pertinents, va a part com si fos un residu, perquè se sap que no serà convalidat per la majoria parlamentària. És un miratge, una concessió a Sumar. aparent.
NO ANEM BÉ. Aquest govern està obrint la porta a l’extrema dreta perquè, i especialment per part del PSOE, és incapaç de donar solucions efectives.
Acabo dient que després de gairebé vuit anys de governs de coalició d’esquerres, FA VERGONYA que en una setmana es vulgui resoldre un tema nodal que hauria d’haver estat un dels nuclis durs de l’acció governamental.