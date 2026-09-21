D’ALEMANYA i Brandmauer (cordó sanitari o tallafocs)

El progressisme està espantat, preocupat i desorientat, sobre l’ascens de l’extrema dreta alemanya, i a d’altres indrets
. La victòria al land de Mecklemburg-Pomerània Occidental
després del de Sajonia-Anhalt
ha encès tots els llums d’alarma. I es parla a ambdós llocs de Brandmauer, o tallafocs de tots els altres partits per evitar que governi l’extrema dreta. Suposem que a Mecklemburg-Pomerània Occidental , SPD, Verds i Die Linke. impedeixen que governi l’extrema dreta
. No és una solució ideal, és forçada i la gent així ho percebrà de manera que la confiança no es dóna per suposada, ans al contrari.
Tenint en compte que és un antic territori de la RDA, empobrit i amb sentiment d’abandonament del projecte liberal post-unificació, si aquesta esquerra tallafoc no aborda les preocupacions, sobretot econòmiques, de la gent desencantada amb el model liberal, la patacada està assegurada, el desprestigi, la mort política. A Mecklemburg-Pomerània Occidental hi ha molt poca immigració però igualment la immigració ha estat el catalitzador del malestar. I aquí rau el problema: hi ha malestar i trobar una diana a qui i a què apuntar per canalitzar-lo és una solució fàcil.
Tots dos estats on ara l’extrema dreta ha guanyat són “pobres” si els comparem amb els occidentals, i hi ha plena consciència que el model occidental no els ha aportat el mateix nivell de vida que el dels altres. I hi ha plena consciència de pèrdua de capital industrial, de seguretat econòmica i d’horitzó. La liquiditat del món contemporani crea inquietud quan les seves conseqüències són una dissolució; una pèrdua d’identitat o una identitat degradada. Els valors tradicionals, amb la part bona i la dolenta, no han desaparegut i hi ha una reivindicació dels mateixos; valors antitètics als de la postmodernitat.
Aquest sentiment de pèrdua, aquesta consciència d’abandonament, regada amb les mesures liberals de Merck que retallen prestacions socials i acaben d’arrasar territoris ja eixuts, és un ambient, una atmosfera que la ultradreta ha llegit a la perfecció. I si l’esquerra del cordó sanitari, del tallafoc, no en fa també una lectura objectiva, no assumeix les emocions de la gent i SOBRETOT no aborda de manera valenta els problemes econòmics de les persones, del territori, i planteja amb RADICALITAT canvis que es notin en la vida diària del a gent, el fracàs està cantat des del primer moment. No serviran aquí receptes post-modernes com les que Die Linke pot fer servir a Berlín, ni serveix la tradicional moderació socialdemòcrata ni la difusa identitat dels Verds. Servirà una ESQUERRA REINVENTADA i que tregui del fons de l’armari les idees més tradicionals i FORTES de l’esquerra tradicional, sense floritures ni matisos incomprensibles per a una població decebuda de discursos banals, on, paradoxa, l’enyor del comunisme és un fet entre els votants ultres.
Si el Brandmauer es produeix, l’esquerra té una responsabilitat històrica per reinventar-se en aquest i altres lands si calgués. Si no, ja pot comprar el seu nínxol polític.