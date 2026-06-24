ALEMANYA: JUBILACIÓ ALS 70 ANYS: ALERTA!!

Els govern alemany ha presentat una proposta per tal que progressivament la jubilació s’allargui als setanta anys, avalat- diuen- per un informe d’eXperts contrastat.
Allò que des d’un punt de vista financer pot semblar coherent, en realitat té el seu taló d’Aquil·les en els mercats de capital, als quals anirà una part de la cotització obligatòria per al sistema de pensions. Els mercats de capital són volubles, lluny del control públic i de qualsevol planificació política. A part, allargar l’edat de jubilació en un moment en què moltes feines són prescindibles i els nivells de “productivitat” augmenten per la IA, és una mesura de control social més que una necessitat econòmica. Quan un assalariat o treballador ha contribuït durant 40 anys al sistema públic, hauria de ser recompensat amb la jubilació. Els jubilats són avui un sector dinamitzador de l’economia important, consumeixen una sèrie de serveis que ja són un àmbit econòmic.
Observo que de mica en mica- o descaradament com el cas alemany- ens estan marcant un futur on els rics seguiran vivint molt bé, i la majoria de la població es veurà obligada a treballar més enllà d’allò raonable. Hauríem de ser al carrer i els jubilats i jubilades NO VOTAR cap partit que pretengui el que pretén Alemanya, és a dir, el nostre futur, el dels nostres fills i néts.