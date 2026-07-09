Dècades de treball: 4 baixes. Una, després de treballar 23 anys sense interrupció per estrès emocional per una situació familiar; la següent, després de treballar 33 anys, per una operació d’hèrnia; l’ última, poc abans de la pandèmia per un quadre mèdic que, paradoxalment, s’assemblava molt al covid, sobre el qual el metge em va dir que les urgències estaven saturades (ja se sap que el virus circulava molt abans de la declaració oficial de pandèmia); duia 38 anys treballant. Cap va superar les dues setmanes.
Em sembla que he estat una persona eminentment “productiva”. Sentir l’idiota de Feijóo dir que cal penalitzar agafar la baixa amb menys sou, m’indigna. I no només a mi, som milions les persones que hem complert tant com hem pogut amb les nostres obligacions professionals i que si hem agafat la baixa ha estat perquè no hi havia més remei; mai amb voluntat d’estafar. Dit això, si les baixes es perllonguen ja es perceben menys retribucions, de manera que Feijóo demostra una supina ignorància comprant el relat maliciós de la Patronal que culpa totes les persones treballadores d’agafar massa baixes. Si fos així, el sistema econòmic se’n ressentiria, i no sembla ser el cas, ans al contrari. És la idea de la desconfiança en els treballadors clàssica de les patronals, que ens volen esclaus i amb por d’agafar la baixa perquè ens castiguen amb menys retribucions. Si algú fa frau, que no hi ha mecanismes i tribunals mèdics ad hoc?
Les reaccions han estat furibundes- també des del PP (Borja Sémper, la titular de Treball del govern balear…)- , fins al punt que l’incapaç de Feijóo ara diu diu que “donde dije digo, digo Diego”. Aquesta gent cada cop s’assemblen més a Trump.
Si governen algun dia, que Déu ens agafi confessats (i no sóc creient)