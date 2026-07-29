90 ANYS DEL PSUC, ON ÉS AQUELL PSUC?

A la segona meitat dels anys 70 vaig militar a la Joventut Comunista de Catalunya, l’organització juvenil del PSUC, i els meus referents polítics primerencs hi estan vinculats. Va ser un partit fonamental en la lluita antifranquista; van sacrificar-se molts homes i dones pels seus ideals, amb presó, tortures, exili i mort. Va bastir l’organització unitària de l’Assemblea de Catalunya per aglutinar forces a favor de la llibertat l’amnistia i l’Estatut d’Autonomia, i sobretot, va ser un defensor de la democràcia com a sistema a conquerir, lluny de posicions maximalistes o prosoviètiques, i naturalment, allunyat completament de l’estalinisme que ja havia estat rebutjat i abandonat per tots els partits comunistes des dels anys 50 en endavant. Va ser referent d’un nou corrent: l’eurocomunisme que arrel del pensament del comunisme italià va configurar una nova manera de ser comunista.
No obstant això, la història del PSUC té llums i ombres: per mi, l’època més nefasta, tot i que ara es lloa en el marc del 90è aniversari, fou la de la guerra civil on el PSUC adoptà una posició seguidista de les polítiques repressores d’Stalin i va perseguir altres forces d’esquerres, especialment el POUM del qual va matar el seu màxim dirigent i intel·lectual, Andreu Nin. També va enfrontar-se a trets amb la CNT (maig del 37 a Barcelona) i va col·laborar a acabar amb les col·lectivitzacions que especialment la CNT però també la UGT havien establert. No sembla una bona carta de presentació adoptar un perfil repressor contra companys comunistes i sindicalistes perquè no entraven en la concepció estalinista del món. Tenint en compte que la CNT era un sindicat amb milions d’afiliats no tenia sentit enfrontar-s’hi sinó és que es volia una hegemonia absoluta, dirigista i autoritària, del moviment obrer i- en la línia estaliniana- avortar tota revolució per crear democràcies liberals. Gens revolucionari, tot plegat.
Aquesta part fosca- segons el meu criteri històric- no treu que moltes dones i homes van ser heroïnes i herois de la lluita contra la dictadura, i un cop superada l’etapa de supeditació soviètica, el PSUC va ser capaç de reunir al seu voltant un estol magnífic de militants obrers, intel·lectuals i professionals, que li conferí una aureola mítica; es parlava del Partit, perquè el PSUC no era només les seves sigles sinó més que un partit, com el Barça és més que un club. Fou un intel·lectual col·lectiu i la seva capacitat de penetració en tots els moviments socials: juvenil, veïnal, feminista, sindical fou immensa. Els seus homes i dones estaven a tot arreu, literalment. Va ser també una gran escola de formació (jo mateix en sóc deutor) que va donar grans líders polítics, i va crear una escola de pensament adaptat a la realitat contemporània d’un capitalisme avançat i tardà. Certament pel camí va perdre part de l’èpica revolucionària; jo diria que la crisi de la identitat de l’esquerra comença als anys 70 quan ja no serveixen les receptes de mobilització clàssiques del marxisme i les societats occidentals evolucionen en un sentit molt diferent al del segle XIX. Encara ara l’esquerra occidental navega desorientada pels mars del capitalisme globalista i òrfena d’un projecte compartit.
El PSUC es va trencar l’any 1981 en el V Congrés del partit. Els crítics amb l’evolució socialdemocratitzant del PSUC, que consideraven reformista i revisionista, van fer un escac i mat als dirigents més moderats i el partit es va trencar en dos donant peu a escissions de llarga combativitat com el PCC però de resultats escassos tant electoralment com en la incardinació en les lluites de base. No entraré en qui tenia raó perquè partim de dues concepcions legítimes però realment diferents. Les evolucions posteriors han estat diverses i es concreten en unes quantes sigles diferents. Mai més el PSUC o un succedani va tornar a ser; mai més un partit comunista va tenir la influència cultural i política del PSUC. Molts ens preguntem on és aquell PSUC i la resposta per mi és enlloc. No és solament un fenomen català, això. També podem preguntar-nos on és el potent PCI italià dels anys 70 amb Enrico Berlinguer. Potser la fórmula eurocomunista era ingènua o equivocada. El PCP de Portugal que no va entrar en aquest corrent ha mantingut i manté encara una força que no han aconseguit mantenir els occidentalistes. És un fet i només ho constato sense intentar fer paral·lelismes fàcils perquè cada país és diferent.
Actualment els Comuns o Esquerra Unida es reivindiquen hereus del PSUC, també de manera més concreta l’anomenat PSUC-viu, però em sembla que és absurd voler ser allò que fou; en el marc del 90è aniversari de la fundació del partit tothom es reivindica hereu del PSUC i crec que ho hem de deixar aquí; els hereus som només això, modestos hereus. I prou.