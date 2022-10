Tast de cerveses Kesse i formatge la Segalla i Paella Popular Ecològica i de proximitat

Si tens ganes de passar un bon dissabte no et pots perdre aquesta oportunitat!

El dissabte 21 d’octubre a les 12h del migdia, per segon any consecutiu, es realitzarà un TAST, on es farà maridatge amb cerveses artesanes Tarragonines KESSE i formatges ecològics de cabra LA SEGALLA, seguidament d’una PAELLA POPULAR VEGETARIANA ECOLÒGICA I DE PROXIMITAT acompanyada de vi i fruita de temporada.

https://es-es.facebook.com/kessecervesa/

https://www.lasegalla.cat/

El grup de consum Ecoferro, seguim creixent amb un volum de 12 famílies actualment. Seguim treballant per autoabastir-nos i per a poder difondre els productors i productores ecològiques i de proximitat. Decidir on compres i què compres és tenir cura d’un/a mateixa i de tot el teu entorn.

Menjar d’una manera sana i conscient implica preguntar-se d’on ve el que consumim, com s’ha elaborat, en quines condicions, perquè en paguem un determinat preu. Significa prendre el control sobre els nostres hàbits alimentaris i no delegar. O en altres paraules, significa ser sobirans, poder decidir, pel que fa a la nostra alimentació. Aquesta és l’essència de la sobirania alimentària.

Participant en grups i cooperatives de consum ecològic, horts urbans, comprant directament a productors locals i ecològics, amb la cuina compromesa i de km0 estas potenciant iniciatives que posen en contacte a productors i consumidors, que estableixen relacions de confiança i solidaritat entre el camp i la ciutat, que enforteixen el teixit social, que creen alternatives productives en el marc de l’economia social i solidària, i que demostren que hi ha alternatives.

Si en vols més informació o en vols formar part pots enviar un e-mail a:

ecoferro@casaldespertaferro.cat

o pots xafardejar al web de la Bajoca quins productes podem comprar i a quins preus:

https://botiga.labajoca.cat/shop

Per aquells i aquelles que vulguin viure l’experiència el dissabte 21 d’octubre, podeu fer les inscripcions prèvies a la Taverna Despertaferro! o a la botiga Bat a Bat a partir del dijous 6 d’octubre.

ATENCIÓ: HI HA PLACES LIMITADES! Afanyeu-vos i ajudeu-nos a l’hora de poder fer la previsió!

PREUS:

* Tastet:5 euros de bo bo d’ajut.

*Paella: – SOCIS/ES DEL CASAL: 10 euros adults/8 euros infants

– NO SOCIS/ES DEL CASAL: 12 euros adults/10 euros infants

LLOC: Tastet a la Taverna Despertaferro! I la Paella al davant del Casal

Us hi esperem amb molta il.lusió!