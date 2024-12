Sense categoria

“L’OPTIMISME ÉS UNA ESTRATÈGIA PER FER UN MÓN MILLOR”

(Noam Chomsky)

Fa temps que no entrava al bloc, m’ha agradat rellegir-me.

Som en un temps que estem acostumats a fer servir el mòbil i les seves xarxes i tenim abandonats els vells costums.

He tornat perquè tenia ganes de dir que l’optimisme serveix per fer un món millor.

I ho diuen persones que han ‘tornat a néixer’ i volen aprofitar aquesta segona oportunitat.

Jo faré els possibles per fer un món millor per la gent que van marxar, pels que hi són i pels q ja estan venint i esperem amb emoció i joia.