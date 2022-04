La teranyina on ha quedat atrapat el Govern

La teranyina. No és el títol de l’obra d’en Jaume Cabré ni una semblança de l’anàlisi d’en Roger Vinon, és una mena de metàfora de la situació del Govern al presentar com una operació consensuada amb el PSC i Podemos la reforma de la llei de política lingüística.

Avui el diari “ARA “, valedor força entusiasta de la proposta, ha publicat un article del grup Pròleg, Una nova etapa per a la llengua”, en què defensa la proposició que dinamita la llei encara vigent. El grup és format per quinze persones que s’autodefineixen com a “procedents de les esquerres catalanes no independentistes”. Són vells coneguts, Coscubiela, Rabell, Botella, Obiols, Bonet… i hi apareix també la senyora Victoria Camps, la coneguda membre del Foro Babel, signant incansable de manifestos a favor de l’ús de la llengua castellana a Catalunya, que com a babèlica convençuda deia que Catalunya era una societat bilingüe, que tan llengua pròpia de Catalunya era el català com el castellà, que les dues llengües havíen d’éeser vehiculars de l’ensenyament… consideracions que ara , amb formulacions diferents, el grup Pròleg ha posat al dia.

No és pas una casualitat que formi part del grup en Joan Botella, de Federalistes d’Esquerres, estretament relacionades amb el PSC, i que el mes de gener d’enguany creà un comité, d’acord amb Salvador Illa, per “abordar l’assumpte de la immersió”. I qui en forma part?, entre d’altres na Silva, diputada del PSC, en Jiménez Villarejo, l’ex fiscal que considera l’independentisme “minoritario, insolidario y delictivo” i , com no?, la senyora Camps.

No és casualitat . I així s’ha construït la proposició de llei que reforma la llei de política lingüística, la que, com digué Illa, flexibilitza la immersió, fins a tal punt que la deixa sense sentit, la que imposa el bilingüisme a l’escola i posa en dubte que la llengua catalana sigui la pròpia de Catalunya. Així s’ha construït la teranyina en què ha quedat atrapat el Govern.