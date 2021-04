JUNTS fora del Govern, per què no?

JUNTS ha estat una conjunció sociopolítica transversal que ha modificat amb un èxit sorprenent el nostre mapa polític. Però cal que maduri com a partit representatiu de la majoria del país. Formar part del Govern d’ERC no li aporta cap mena de fortalesa, ni tampoc haver de supeditar la seva acció governamental a les exigències de la CUP, un partit que s’alimenta essencialment de la seva animadversió a qualsevulla referència , per llunyana que sigui, “convergent”.

JUNTS ha de créixer i enfortir-se als escons del Parlament, ha d’abandonar la negociació amb ERC i assegurar-li amb els vots necessaris la seva presidència i formació de Govern i ha de donar l’oportunitat de provar la solidesa de la responsabilitat de la CUP i la sinceritat de la proclama del “govern d’esquerres” dels Comuns.

JUNTS , des del Parlament i la llibertat de no formar part del Govern pot consolidar-se com la força rectora i ordenadora del futur del país si sap actuar amb intel·ligència, responsabilitat, generositat i empatia . JUNTS té una implantació majoritària i aclaparadora al territori, a les últimes eleccions fou la força majoritària a 574 municipis, ERC a 262 i PSC a 106.

Territori, 32 escons, la presidència del Parlament i Waterloo, la veu de la internacionalització . El tauler és seu.