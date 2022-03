El següent objectiu : La “Corpo” ?

Si la llengua vehicular emprada normalment a l’escola ja no és només la catalana sinó també la castellana, perquè com s’hi addueix cal adaptar l’escola a la “realitat” sociolingüística de Catalunya, és evident que ben aviat se’ns podria alliçonar sobre la necessitat de legislar que la llengua vehicular als mitjans de comunicació de titularitat pública catalana ja no sigui només el català sinó també el castellà. El precedent escolar empararia, sense dubtes, la pèrdua de l’últim bastió institucional de la normalització lingüística iniciada l’any 1980.

I aniríem tancant el cercle de la minorització de la nostra llengua, la pròpia, la catalana, l’endògena, amb la diglòssia reforçada. I se’ns podria dir que així s’eixampla el suport social a la independència, que així “es fa ” república…

La resposta seria a les urnes. La força de la societat catalana és el baluard nacional definitiu .