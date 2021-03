El discurs: Laura Borràs tanca el parèntesi

Laura Borràs llegí el discurs, pensat i estructurat en gran part per a ésser pronunciat el dia que fos elegida Presidenta de la Generalitat. Enuncià en primer lloc els paràmetres de l’obra de govern, convertint-se en mentora-antagonista del proper President i emfasitzà el seu paper d’única custòdia del vot del poble . Obvià qualsevulla referència al seu predecessor en el càrrec, un silenci acusador amb un punt de revenja pel tractament donat al President però que enllaçava de manera coherent amb el nucli del seu posicionament programàtico-polític.

Laura Borràs es definí i amb ella el nou Parlament com la baula continuadora dels fets del 27 d’octubre de 2017, la data de la DUI, de l’exili i l’empresonament del Govern legítim i de la Presidenta del Parlament, del segrest de les Institucions catalanes. Els quasi quatre anys transcorreguts de l’aplicació de l’article 155 de la CE han existit, ens digué Borràs, però han estat un parèntesi que ella i el nou Parlament tanquen. El Parlament presidit per Roger Torrent havia sorgit d’unes eleccions convocades pel President del Govern espanyol, no pas pel President legítim de Catalunya, ha estat el Parlament nascut obligadament de l’acció repressiva i en no poder representar la veu del poble castigat ha format part d’un dolorós parèntesi imposat contra la voluntat de les urnes. I d’aquesta manera, amb el silenci, la Presidenta Borràs definí cruament el veritable caràcter històric de l’última legislatura i el tancà en nom del mateix Parlament.

Laura Borràs enfronta un repte majúscul, consolidar el camí cap a la independència i gestionar la pluralitat ideològica parlamentària amb l’ús intel·ligent i respectuós de la diferència per a la millora ostensible econòmica i cultural de la societat catalana. I tal com exposà caldrà saber salvaguardar la dignitat del Parlament evitant que pugui convertir-se en una caixa de ressonància del discurs ultradretà i feixista.

No és una tasca fàcil, ben al contrari; ni tampoc ho és la coherència entre paraules i actes.