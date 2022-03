El diputat llenguallarg ja no és útil

El diputat llenguallarg és aquell que duu els cabells acabats en un anacrònic “Arriba España” que li dona l’aspecte de figurant castís de “La verbena de la Paloma”. És aquell que va disfressat d’anticonvencional subversiu, de retòrica glaçada, de frase curta amb l’objectiu del titular lapidari, de sintaxi primària i exaltació glorificadora del seu ego. La seva buidor ideològica, la manca de pensament profund no li permet saber què és la política, per a ell no és més que una forma d’espectacle que protagonitza durant uns minuts.

Els cercadors de titulars esperen els mots corrosius, l’esperonen, el busquen. O és corrosiu o ataca els seus dimonis personals o deixarà d’ésser objecte d’interès. I els seus dimonis no són, com caldria esperar, els partits executors de l’opressió judicial, lingüística, econòmica de la societat catalana sinó el partit soci del Govern, Junts.

L’espectacle que protagonitza és sempre el mateix, ja no sorprèn, cansa. El diputat llenguallarg s’ha adonat de la fatiga i s’esforça en l’estirabot, en el comentari escandalós a la recerca del comprador.. Ja no és útil, el grapat de vots que aportà al seu partit és volàtil, quan es faci el recompte dels guanys saben que la seva motxilla és buida, res no ha aconseguit del que anuncià i els qui l’enlairaren han decidit ja relegar-lo a ser un opositor en un Ajuntament allunyat de la castissa capital.

El diputat llenguallarg amb la intenció d’enfortir-se ha fet un nou servei : atacar el gran objectiu, intentar obstaculitzar la tornada a Catalunya del President Puigdemont amb una enverinada afirmació poc abans que es pronunciï la justícia europea sobre l’extradició i immunitat dels polítics independentistes catalans exiliats. I potser com a cobertura col·lateral ha estat també un intent no reeixit d’esmorteir l’enèrgica protesta del sector educatiu contra la conselleria.

Però ben probablement aquest últim servei no li estalviarà prendre classes d’esgrima i no només retòrica. El diputat llenguallarg ha deixat d’ésser útil.