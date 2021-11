El català a l’escola. El plany.

Ens esquincem les vestidures quan la nostra llengua a l’escola fou malferida fa 15 anys amb la sentència del Tribunal Suprem espanyol sobre el Referèndum. Quan no es denuncià que l’Advocat de l’Estat imposà, amb al·legacions, el castellà com a llengua vehicular a l’ensenyament. Ha estat emmascarat elevant a categoria política un mètode d’aprenentatge de llengües, el més idoni i natural, la “immersió lingüística”, quan el rovell de l’ou era el català com a llengua vehicular preferent a l’ensenyament. Fa anys que vàrem perdre l’aposta. A l’aula es dona la classe en català, fora de l’aula el castellà és el sobirà vehicular, passadissos, pati i segueix essent-ho al carrer, al cinema, als establiments, als serveis de qualsevol mena….

I ara ens planyem, quan una sentència judicial reiterada fa evident el que tothom sap, que no som amos de nosaltres mateixos Els nostres nens i nenes quan entrin a l’escola per primer cop aprendran el català per immersió, com ara, i quan creixin tindran classes en català, anglès i castellà, com si Catalunya fos un país normal. El miratge s’esvaeix quan caminin per l’escola i pels carrers i quan escoltin una sessió del nostre Parlament.

No plorem, no deplorem, no negociem, no demanem ajut. La independència comença per la llengua, ho saben, si perdem l’embat perdem la identitat, la nació, la història. Actuem amb coratge, actuem com un poble lliure, com el Goven de la nació catalana.

