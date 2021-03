22.04.21, el crèdit s’esgota !

Ull!, ERC, Junts, CUP, ull viu!.

No tenim més vots per a donar-vos, ni tenim més urnes per a omplir-les de paciència i confiança. S’esgota el crèdit que us hem atorgat i si el perdeu, la pèrdua durarà molt de temps. Mantindrem la confiança, el respecte i l’agraïment a qui és a l’exili i a la presó i a totes aquelles altres persones sotmeses per la repressió del Govern espanyol , però no pas a vosaltres que camineu lliures pels carrers, que sembleu penyora de fotos i entrevistes i que ens escandalitzeu amb les vostres batalletes intestines , no pas a vosaltres si en les properes hores no heu recuperat el significat del nostre vot.

Potser no heu entès, dependents del partidisme, que vosaltres i els vostres partits sou parts del tot independentista i que alhora sou part major de tota la societat catalana. Potser no us adoneu que sofrim una crisi històrica, econòmica, sanitària i emocional i que ens cal un Govern que ens condueixi a la represa al més aviat possible. Sembla pels vostres fets i paraules que patiu d’oblit i responsabilitat.

Us hem reiterat mantes vegades que volem un Govern independentista però la reiteració , com la confiança, té un límit. Hem esta lleials i constants i us hem fet confiança sense saber si sereu els millors però sabent que la independència és el millor per a totes i tots els catalans. La POLÌTICA s’escriu amb majúscules no amb piulades.

Ull!, s’esgota el crèdit!.