Radiografia de Catalunya

1

Poblet del Pirineu gironí. Al capvespre, vora el riu, a la plaça, pels carrers, tot fent-se un gelat o un crep, la quitxalla xerra en català. Entre ells. Amb els grans. Amb nosaltres, els forasters. Amb tothom i per a tot. Quin goig. I els pares i avis, també.

Arribats al nostre allotjament ens atenen amablement, en castellà. Mantinc el català, i m’entenen, però em continuen parlant en castellà. Xerro i me’ls guanyo i em diuen – en castellà – duen 23 anys aquí, els aires de muntanya són el millor que hi ha, però ves, que no cal, parlar català, que tothom parla el castellà, i ves quina peresa. Rediantre.

Retrospectivament ho podia haver vist: la seva pàgina web és en castellà, anglès i francès. D’un hotel al Pirineu català. I de la legislació de la retolació en fan paper de vàter, es veu.

2

Una botiga de queviures de Tarragona. De les de tota la vida, que encara n’hi ha. Els paquets de talls de pernil salat són sobre un safata dessota els pernils que pengen d’un ganxo. De la safata en penja un cartell: no ho toqueu. Escrit en anglès i francès. “Els anglesos i els francesos són els pitjors”, em diu la mestressa. “Ho toquen tot, ho aixequen, s’hi fan fotos, i marxen. I sense dir ni bon dia.” Diu que li encanten els japonesos, que són molt educats, saluden a l’entrar, i demanen permís per a fer fotografies. I sempre compren quelcom, encara que sigui poc.

Una colla d’italians es miren els paquets de pasta. No diuen bon dia tampoc. La botiga, estreta i llarga, queda bloquejada per la seva presència. No demanen pas tanda. Fotografien la pasta, xerren i els entenc: diuen que és molt bona i que tan de bo. I riuen. Són, evidentment, de vacances. Un altre tarragoní com jo mateix els increpa: també podrien dir bon dia, no els sembla. No l’escolten, no se n’han adonat. Al cap d’una estona marxen, no havent comprat res de res, i essent el destorb. “Que hi ha creuer, que és divendres”, ens diu la mestressa, explicant la vinyeta que hem viscut. Ella la pateix sense descans. Els italians, se sobreentén, pateixen de plats de pasta execrables. Vull dir, a qui se li acut pujar a un creuer i esperar-ne res més.

3

Sóc a la pastisseria. A una de les tres pastisseries de Tarragona que encara tenen el seu propi obrador. Croissants, xuts de crema, ensaïmades, coques, magdalenes, i pastissets de tota mena. “No fa ni una hora que han sortit del forn”, em diuen, dels croissants. I que bons que són, de mantega, de la de veritat. La mestressa corre per la cinquantena. Xerrem, en català.

“Que quina sort que encara hi siguin”, li dic, que vinc de fora i sempre tinc la dèria de menjar les pastes que em berenava de petit, però cada vegada em costa més trobar-ne. Doncs, ja veus, em responen, ningú vol treballar. Què vol dir? Doncs que ens llevem molt d’hora, dissabtes i diumenges i festius, i quan posem un anunci per a un aprenent o ajudant, si apareix algú, ens diuen que ah no, que això del cap de setmana no pot ser, i les festes menys. Que quan es jubili és molt probable que tanqui (relacionat: “crit d’auxili dels fons artesans”). Doncs, em queden uns deu anys de pastes bones.

El seu fuster, em diu, aviat es jubila, i no n’hi ha cap altre. Que no hi ha fusters a Tarragona. Coincideixo, els meus pares en criden un de Reus. I l’electricista, que no pot ni fer vacances de tanta feina que té, perquè tampoc n’hi ha. I bona sort a trobar un fontaner. Ningú vol treballar, em torna a dir. Suposo que el que vol dir és que ningú vol fer feina de la que requereix experiència i un compromís. Em disculpo, perquè visc fora – al Regne Unit – i vaig marxar precisament perquè aquí, el que volia fer, no podia fer-ho. Faig recerca. Marxat, no ajudo. Tornat, només els recordo perquè marxem. Em sap greu.

Els croissants, el xut i l’ensaimada són boníssims. N’hauré d’aprendre a fer-ne jo mateix. Ja em faig el pa.

4

Entro en un supermercat Spar de Tarragona. La caixera se m’adreça en castellà. Faig un mantinc-el-català i ella segueix en castellà. Faig veure que no l’entenc i em mira em ràbia. Us ho prometo, amb ràbia. Mastegant les paraules. El guarda de seguretat parla castellà de Castella, i no sap català. Ni una paraula. Per no tornar-hi.

Entro en un BonArea de Tarragona. El caixer xerra en castellà sense cap mena d’accent català. Però quan em toca el torn, se m’adreça en català sense que jo hagi obert boca. I amb un somriure. Quina manera de guanyar-se els clients.

5

El primer dia, a l’aeroport. Incís – sí, vaig haver de venir amb avió, perquè els trens de Cambridge a Londres no anaven i vaig acabar perdent l’Eurostar a París. Un disbarat. Disbauxa als trens de Rodalies és el pa de cada dia al Regne Unit; això comparteix amb Catalunya, però en aquest cas, fruit de les privatitzacions durant el thatcherisme dels 1980.

El que deia, arribats a l’aeroport. Em reben amb un castellaníssim “benvinguts a Espanya”. Sempre l’imprudent, m’hi torno, en català, i m’entén: que jo sàpiga, això és la frontera de la Unió Europea, tal i com s’indica als rètols blaus sobre les guinguetes dels policies duaners. La cara d’emprenyat se l’empassa, l’empleat col·laboracionista. Ah, i el territori a l’altra banda són els Països Catalans – països que s’estenen més enllà de les fronteres d’aquest membre de la Unió Europea a qui se li perdonà l’article 7è del Tractat de la Unió Europea. No sap de què parlo. Ni sap on viu, sembla, ni quina és la llei del territori.

6

Porto la petita a un CAP i les recepcionistes em reben en castellà. Faig un mantinc-el-català i una d’elles canvia al català. Una metgessa ens até en castellà, i em diu, aquí tothom parla castellà així que el català no cal. I afegeix, en castellà, com potser que la petita no parli castellà? Escolti, que vivim a l’Anglaterra. Vol que li parli anglès, o croat que també el parla? No, no, però si us plau tradueixi, em diu. I segueix parlant en castellà a una nena catalana que no sap parlar castellà.

La metgessa, diu, és empadronada aquí, de fa molts anys, que els seus fills han nascut aquí i que el català no li ha calgut mai. Segueix en una mena d’estat de confusió de trobar-se a una catalanoparlant que no sàpiga parlar castellà. Tampoc se sap el mapa de Catalunya, doncs. Em plantejo que potser no sap que hi viu.

Em sembla que el nivell C de català o no el devia aprovar o va ser allò de memoritzar-ho tot i oblidar-se’n el dia després de l’examen. Quina barra. I una actitud il·legal: que no cal parlar català, que igualment tothom parla castellà.

Per sort no m’ha demanat que li parli jo en castellà, perquè no ho hagués fet i l’hauríem feta bona.

I em diuen, em demanen, amics i familiars, que no posi una denúncia, que prou contents estem que hi hagi un CAP i que compti amb metges competents. Competents en medicina, doncs bé, uns mínims calen. Ara, poder parlar amb els pacients em sembla que també és de mínims.

Quina angúnia tot plegat.

7

Tarragona, Plaça Verdaguer. Al vespre, la quitxalla juga. En castellà. No se sent ni una sola veu en català. Ni els pares, ni els xiquets. Els ho pregunto, en català: vosaltres sabeu parlar català? I em contesten en català. Que el fan a l’escola, diu. I perquè no el parleu? No cal, és la resposta, tots ens entenem en castellà. I a casa vostra no el parleu? L’avi sí, diu un. Els pares, diu un altre. I vosaltres? No pas, em diuen. No cal, em repeteixen. I un afegeix: és que és millor parlar en castellà.

En risc, doncs, està que siguin talment l’última generació que el parlarà. O més ben dit, que l’entendrà, que parlar-lo ja no el parlen, excepte amb mi, quan m’hi adreço. Jo, l’alienígena, el català a Catalunya.

Ens cal un mantinc-el-català amb tothom i a tothora. Ara i sempre. Ens hi va ésser qui som, pensar com pensem, viure com hem viscut i com volem viure. Ser.