El cervell, per a què?

Comentari i contextualització de la nostra publicació, “El connectoma del cervell d’un insecte” (Michael Winding, Benjamin Pedigo et al. 2023). Vegeu també la nota de premsa a Vilaweb i l’entrevista amb l’Ot Bou on també hi explico el significat i l’impacte de la troballa, en la neurobiologia i en el disseny de xarxes neuronals artificials. Aquí, m’hi esplaio. Som-hi.

Esquerra, imatge de les 3.016 neurones del cervell de la larva de la mosca del vinagre. Dreta, la taula de connectivitat sinàptica, amb les neurones agrupades per tipus cel·lular (els blocs de colors).

Què som? De què estem fets? Perquè fem el que fem? Des d’una perspectiva biològica, som animals, estem fets de cèl·lules–Omnis cellula ex cellula, com digué en Virchow—i, encara que no ens agradi, les nostres accions corresponen més a reaccions a l’entorn que no pas als impulsos interns, si bé que en són una combinació.

Com a neurobiòleg–un dels barrets que duc–, el meu biaix em du a assignar un pes prominent al sistema nerviós, que dirigeix el nostre cos talment com un titellaire mou els fils del titella. Però el titellaire no existeix a banda del titella, sinó que són les dues cares de la mateixa moneda–un concepte que ens arriba amb el nom de “embodied cognition”, o cognició encarnada, o cognició corporal, o filosofia del cos (bé, la viquipèdia catalana no en du pas cap entrada, així que me’n faig una traducció basada en les existents en italià i francès).

El sistema nerviós, que no és altra cosa que una col·lecció de cèl·lules, les neurones, interconnectades entre sí mitjançant les sinapsis, i totes plegades embolcallades de glia, doncs bé: tot allò que percebem, ho fem en primer lloc gràcies a les neurones sensorials. Per exemple, els fotoreceptors dels ulls, o les cèl·lules de l’òrgan de Corti de l’oïda, els receptors olfactius del nas, les gustatives de la llengua, o els molts receptors de la pell per al tacte. I tot allò que fem, ho fan, en última instància, els muscles–siguin de les cames i els braços per caminar, córrer, saltar, escalar; siguin la llengua, la mandíbula i la laringe, per parlar, cantar, i xiular. Fins i tot quan se’ns arruga la pell dels dits, d’estar massa estona a la banyera, qui ho fa són els sistemes nerviós i muscular: les rugositats impedeixen que els objectes ens rellisquin de les mans (Kareklas et al. 2013). I qui dirigeix els muscles són les motoneurones, i qui dirigeix aquestes són altres neurones, i així successivament, fins arribar a centres integradors on hi convergeixen els sentits i d’on en surten els comandaments motors.

En un animaló petitó, com la larva de la mosca del vinagre, podem analitzar la relació entre el cos i el sistema nerviós amb molt de detall, i fins i tot fer-ne models matemàtics (Cengiz Pehlevan et al. 2016). La larva, quan neix, mesura només mig mil·límetre. Al cap d’uns 3 dies haurà crescut, relativament, moltíssim, fins als dos mil·límetres de llarg. Les seves neurones creixen de mida i formen fins a cinc vegades més sinapsis, però el nombre roman el mateix (excepte al centre d’aprenentatge i memòria; Tzumin Lee et al. 1999), i l’arquitectura dels seus circuits no canvia (Gerhard et al. 2017). Tant és, doncs, estudiar-la quan és ben remenuda o quan és molt més gran: té les mateixes capacitats neuronals i de comportament. Com que prendre imatges a una resolució de nanòmetres és ben costós en temps i diners, per a mapar-ne el sistema nerviós ens quedem amb la més petita, just sortida de l’ou.

La larva de mosca del vinage, Drosophila melanogaster, mesura només mig mil·límetre quan neix, i al cap de dos dies ja en fa gairebé 2 de llarg. Viu només uns 5 dies a 25 graus centígrads, i aleshores surt de la fruita lloca, se’n va a trobar un lloc més sec, i fa el capoll, d’on en sortirà la mosca adulta al cap d’uns dies.



La larva amb alguns muscles fluorescents, movement-se d’esquerra a dreta. Es veuen els moviments peristàltics, l’onada de contraccions musculars del darrera (esquerra) al davant (dreta) que fan avançar l’animal, que no té potes encara: li sortiran durant la metamorfosi que la convertirà en una mosca adulta. Vídeo de la professora Ellie Heckscher, de la Universitat de Chicago.

Per una banda, el cos. Sovint, hom arriba a aquesta qüestió amb la idea que el cos és passiu, i que són els fils del titellaire–el cervell, on rau el nostre “jo” intern–qui l’anima i en coordina els moviments. Doncs bé, d’entrada, tot el camp de recerca de la biomecànica ens en vol desdir. Els ossos i els muscles tenen tot de propietats, des de la seva elasticitat al seu estat de repòs natural on retornen un cop exercitats. Més concretament, en la larva de la mosca, s’ha demostrat que amb les propietats físiques del cos i la disposició de la seva musculatura, juntament amb un mínim molt re-mínim de participació del sistema nerviós–els reflexos–, doncs n’hi ha prou per a generar els patrons de moviment que observem en aquestes bestioletes quan es mouen lliurement. Aquest article de la Jane Loveless (2019), al laboratori de neurobiologia computacional i robòtica de na Barbara Webb d’Edinburgh, demostra, construint-ne un model computacional, que tot el que cal que aporti el sistema nerviós és un reflex entre la informació que arriba de la propiocepció (el sentit de si, per exemple, un muscle és extès o contragut, per exemple quan estirem el braç, el muscle bíceps és extès i el tríceps és contragut) i les motoneurones que envien senyals nervioses als muscles per a contraure’ls, i alguna neurona local inhibidora per a transformar el senyal dels proprioceptors en una supressió de l’activitat de les motoneurones. La resta del sistema nerviós ni cal que hi sigui: les dades estadístiques dels comportaments de desplaçament d’aquests animals simulats encaixen perfectament amb les dels de veritat. I ben d’acord amb aquests resultats, na Jimena Berni, quan treballava al laboratori d’en Michael Bate, publicà ben abans un estudi on demostrava que, precisament, el cervell de la larva de la mosca és prescindible per al comportament natural de l’animal quan observem com s’arrossega d’una banda a l’altra d’una superfície (Berni, 2012). Berni, biòloga, utilitzà eines genètiques: expressà una proteïna (halorodopsina, un canal de ions de clor que s’obre amb la llum) a les neurones del cervell però no a les del cordó nerviós (l’equivalent, tan funcionalment parlant com evolutivament, a la medul·la espinal nostra), impedint l’activitat elèctrica al cervell i permetent-la a la resta.

Esquema del model computacional de la larva de Loveless et al. 2019, on cada segment del cos (els tres toràcics T1, T2 i T3, i 8 d’abdominals A1, A2, … A8) són modelats amb ressorts de torsió amortits (esquerra), i on cada segment és controlat per un circuit mínim (dreta) on hi ha una neurona sensorial proprioceptora (verd) que detecta el grau de contracció (“stretch receptor”) connectat a una motoneurona (vermell), i una neurona local inhibidora (blau) que connecta dos segments adjacents del cos.

Que el cordó nerviós de la mosca–l’equivalent a la medul·la espinal–conté circuits per a dirigir els muscles de forma coordinada quedà molt clar amb l’estudi de na Robin Harris et al. 2015, al laboratori d’en James W. Truman a HHMI Janelia Research Campus. Harris expressà, només en unes poques neurones, però sistemàticament per a molts grupets de neurones, una proteïna (TrpA1) que és un canal de ions positius que s’obre amb l’augment de la temperatura. Quan s’obre, la neurona s’activa i emet un potencial d’acció. Les mosques adultes, decapitades, i fins aquell moment en absolut repòs, de sobte es posen a saltar, o a caminar, o a volar, o a empolainar-se.

Per a què serveix, doncs, el cervell, si l’animaló sembla que en pugui prescindir? Clarament, intuïm a priori que no en pot prescindir; si pogués ja ho hauria fet, perquè codificar-ne cada detall al genoma i després generar-lo durant el desenvolupament embrionari i juvenil té un gran cost metabòlic–energia i materials de construcció com aminoàcids, sucres i greixos. Hi ha animals, paràsits, que prescindeixen del cervell i molt sovint ho acompanyen amb una gran reducció dels seus genomes; per exemple, els cucs intestinals com les tènies, o animals filtradors com els bivalves. Un cas ben exagerat i divertit és el del peix abissal lofiforme (una mena de rap) on els mascles, que són ben remenuts i tenen ja d’entrada un cervell reduït, quan troben una femella s’hi enganxen–per a no perdre-la, que costa molt de trobar-ne a les profunditats de l’oceà–, reabsorbeixen tot de teixits inclosos el cervell, i acaben convertint-se en una mena de paràsits, ben bé un apèndix, de la femella amb una única funció: alliberar espermatozous quan detecten a la sang les hormones adequades.

Responguem-ho: el cervell serveix per decidir. Tornant a la larva de la mosca, Berni demostrà que el cervell es necessari per respondre al medi en funció de les necessitats internes. Per exemple, si en comptes de posar els animalons sobre una superfície buida, hi sobreposem un gradient de llum o d’olor, els animals amb el cervell aturat no hi responen, i continuen fent com si res. En canvi, els animals amb el cervell intacte o bé se n’escapen–són fotofòbics bona part de les seves vides, car a plena llum estan exposats a depredadors i prefereixen la relativa seguretat d’endinsar-se a la part lloca d’un fruit (Zhefeng Gong, 2009)–o bé s’apropen a l’origen d’una olor que els sembla bona per a trobar-hi nutrients. I també serveix per establir memòries, per recordar: altres estudis han demostrat que el lloc on s’emmagatzema i es modifiquen les memòries associatives–l’aparellament entre, per exemple, una olor i un menjar nutritiu, o entre una olor i un gust amarg indicador d’un menjar perniciós–és precisament al cervell, en una estructura anomenada cos penduculat (“mushroom body” en anglès; Katharina Eichler et al. 2017, Thum i Gerber, 2019).

En resum, el cervell ens permet respondre a estímuls externs segons el que en recordem d’ells o el que, de forma innata–una altra varietat de memòria, acumulada al llarg de les generacions–n’esperem, i tot plegat en funció del nostre estat intern. Per exemple, si anem desganats, una flaire barreja d’olors bones i dolentes no ens farà el pes, però si anem afamats, la seguirem, ens n’hi anirem a trobar menjar encara que hi ensumem–literalment–un risc aparent (Katrin Vogt et al. 2021). I no és altre cosa que la memòria de la dolçor i valor nutritiu del durion, una fruita d’una olor abominable, el que pot fer que, si bé d’entrada la rebutgéssim, després de menjar-ne alguns de nosaltres en seguim la flaire fins la cuina per a clavar-hi mos, havent sobreposat a la resposta innata una resposta apresa. Tot això, ho hem observat també a la larva de la mosca (Claire Eschbach, Akira Fushiki et al. 2021).

Foto d’en Kyle Lam – 4SeasonsDurians22102009-02, CC BY-SA 2.0, Link

Si el cervell el que fa és decidir, com ho fa? Per una banda, tenim clar que rep directament informació tan del sentit de la vista com de l’oïda, el gust i l’olfacte. I indirectament, via la medul·la espinal, del tacte, la calor, la propriocepció, i una bateria de mesures fisiològiques mesurades més que res a la sang. Tota aquesta informació s’integra i es compara amb les memòries que en tenim, i aleshores s’emeten senyals motores, dirigides directament cap els muscles de la cara i el cap via els nervis cranials en nosaltres els humans, o cap els muscles del cos indirectament via la medul·la espinal. Com s’emeten els senyals? Doncs hi ha neurones que tenen el cap al cervell i el peu a la medul·la, per dir-ho d’alguna manera. I la seva activitat, si la llegim–que es pot–, es correlaciona amb un comportament, una acció, un patró concret de contraccions de muscles. Si l’induïm, que en som capaços, és talment com pitjar un botó: s’engega un programa motor. En diem les neurones de comandament. Són ben bé els fils del titella.

Les neurones de comandament ens permeten estudiar com pren decisions el cervell sense haver de parar compte a què fa la resta del sistema nerviós o de l’animal. Talment com una metàfora–la part pel tot–, l’activitat d’aquestes neurones representa, i ens indica clarament, què fa la resta del cos, cosa que ens facilita l’experimentació. En fem servir l’activitat com a proxy de l’acció. En termes informàtics, podem fer servir l’activitat de les neurones de comandament com les del circuits de sortida d’una xarxa neuronal artificial.

Al cervell de la larva de la mosca, hi hem trobat un centenar de neurones amb el cap al cervell i el peu al cordó nerviós–l’equivalent a la medul·la espinal. No sabem encara si totes són neurones de comandament, però ja se n’ha estudiades 3, i totes tres ho són. Una, quan és activa, fa que l’animal sempre vagi cap endarrera. Sempre! S’ha demostrat tan observant els animals mentre se’n segueix la seva activitat neuronal, com directament induint-ne l’activitat amb optofisiologia (l’aplicació de l’optogenètica a la mesura i pertorbació de l’activitat neuronal), una tècnica que ens permet mesurar l’activitat neuronal mitjançant un microscopi amb llum fluorescent. D’aquesta neurona se’n diu “mooncrawler” (Carreira-Rosario et al. 2018), perquè, curiosament, sobreviu la metamorfosi que converteix la larva en la mosca adulta i en aquesta darrera és exactament la neurona que se’n diu “moonwalker”, en honor al cantant Michael Jackson i el seu famós pas de ball on sembla que camini endavant però de fet va cap endarrera. És clar, les larves s’arrosseguen (“crawl”), no caminen pas (“walk”), que les potes no els surten fins la metamorfosi. Les altres dues neurones de comandament conegudes tenen per funció aturar el moviment cap endavant (Ibrahim Tastekin et al. 2017, treball fet al Centre de Regulació Genòmica de Barcelona, per cert) i induir el mode de locomoció més ràpid de què és capaç la larva de la mosca, que és rodar de costat, talment com quan la quitxalla rodola per un coster de gespa. Aquesta darrera s’anomena “goro”, que vol dir rodar en japonès (Tomoko Ohyama, Casey Schneider-Mizell et al. 2015). Curiosament, les larves de mosca roden de costat per alliberar-se de l’agulló de les vespes endoparasítiques, les mateixes que inspiraren el monstre de la pel·lícula “Alien”.