Dormir i la memòria

Tots els animals dormen [1]; potser inevitablement ja que, en un món amb dia i nit, és evolutivament avantatjós dormir [2].

Dormir, de fet, és necessari per a créixer, per a pensar clarament, i per a viure una llarga vida amb bona salut [1]. Perquè dormim, els científics ho tenim clar, tot i que continuem descobrint més aspectes i detalls de la fisiologia del son i el seu impacte a les nostres vides.

Si tots (o gairebé tots) els animals dormen, vol dir que el dormir és un aspecte de la fisiologia animal molt i molt antic. Possiblement, els primers animals, sorgits fa més de 500 milions d’anys (els organismes ediacarians), ja dormien [3]. Això també vol dir que l’estudi de la genètica i la fisiologia bàsica de la son és pot fer a qualsevol animal, no cal pas que sigui en una persona. N’hi ha moltes, d’avantatges, quan s’estudia un procés fisiològic en animals, ja que hi tenim un accés experimental molt més gran, tan per l’observació del comportament a tots nivells, des de les molècules a les cèl·lules, teixits, òrgans i el comportament en general, com per les possibilitats d’intervenció experimental per a comprovar si el que hem entès de les observacions que hem fet és veritat o no. En la mosca del vinagre, també dita de la fruita, la famosa Drosophila melanogaster, hi trobem un animal d’experimentació al laboratori excepcional per a l’estudi de les malalties humanes [4], essent el seu estudi la base de molts avenços conceptuals en neurobiologia [5].

Les mosques també dormen [6]. No ens hauria de sorprendre! Bé que són animals – animalons – ben bé com nosaltres mateixos, i comparteixen també les hores de llum i de foscor. Que els insectes dormen possiblement ho sabia tot aquell qui els ha observat prou temps, com ara en Charles Henry Turner (1867-1923), un zoòleg del segle XIX que estudià els insectes i les aranyes a fons, demostrant que les abelles hi veuen en color, que són curtes de vista, i que tenen memòria.

I doncs, perquè dormen les mosques? Entre altres coses perquè essent animals tenen les mateixes necessitats fisiològiques que nosaltres. I en quan a la neurobiologia, necessiten dormir perquè el cervell els funcioni correctament. Com nosaltres [7].

Fa un parell d’anys el laboratori de l’Andreas S. Thum, a Leipzig, Alemanya, va publicar un article d’allò més interessant: les larves de la mosca d’entrada dormen quan volen –talment com els nadons–, i és només quan creixen una mica que dormen de manera més regular, seguint un ritme [8]. I perquè? Doncs perquè a mesura que la larva va creixent, el seu sistema nerviós madura una mica, és a dir, en canvien les connexions neuronals (les sinapsis), i no de qualsevol manera sinó molt específicament per a connectar les neurones Dh44, responsables dels ritmes circadiaris [9], amb les neurones responsables d’engegar el programa de comportament del son, les DN1a del sistema nerviós de la larva de la mosca.

Així doncs, no només el dormir tan atzarós i interromput dels nadons ens porta de cap, sinó que també les mosques jovenetes dormen quan i com els convé sense cap patró fix. I així és també pels ratolins nounats i per a tants altres animals; possiblement, una característica general.

I què hi guanyen, les larves de mosca, quan passen a dormir regularment? Doncs molt: l’equip d’en Thum ha demostrat que la memòria a llarg plaç requereix aquest dormir més llarg i regular. I que per tant les larves més joves no tenen aquesta capacitat. Els seus resultats inclouen una demostració de que els gens coneguts com a reguladors dels ritmes circadiaris, com el tim (de “timeless” en anglès: atemporal o sense temps fix o atzarós i sense ritme temporal) i per (de període) són absolutament necessaris per la son perllongada i tan fonamental per a poder recordar coses més enllà d’uns segons o uns pocs minuts.