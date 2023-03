SOBRE LA JUSTÍCIA EN EL FUTBOL (2B) – ABSTRACT

SOBRE LA JUSTÍCIA EN EL FUTBOL (2B)

AVALUACIÓ ESTADÍSTICA DE LES DESVIACIONS OBSERVADES ENTRE ELS PUNTS+/- REALS DERIVATS DELS PEN+/- EN LES 90 TEMPORADES DE “LA LIGA ESPAÑOLA” I EL SEU NOMBRE JUST (MERESCUT)

L’objectiu d’aquesta sèrie d’articles consisteix en obtenir dades sobre Sancions Disciplinàries (DS) de les 90 temporades de la Lliga espanyola de 1a Divisió (Liga) i sotmetre-les a escrutini per tal de comprovar si hi ha o no evidències estadísticament significatives d’algun biaix sistèmic, compatible amb un origen arbitral, que afecti als 2 equips principals del quadre: Real Madrid (RM) i FC Barcelona (FCB). En el 1r Article, la idea consistia en cercar les dades, determinar les diferències i defugir l’error habitual d’assignar-les en la seva totalitat, en funció del signe, a la gran qualitat de l’equip propi o a un biaix escandalós per l’equip contrari. El 1r repte, doncs, consistia en estimar quina part d’aquesta diferència podia considerar-se justa (merescuda). Amb aquest propòsit es va formular un model que correlacionava la quantitat justa (merescuda) de qualsevol Sanció Disciplinària (DS+/-), ja fos positiva o negativa, amb variables fàcilment disponibles que representen l’atzar (normalment #Partits) i l’habilitat (generalment #Punts). S’esperava que l’exactitud de la llei d’AMSY augmentaria amb el nombre de temporades considerades, a mesura que altres efectes objectius a curt termini s’anirien anivellant. Per tant, després d’exposar el dit model a la seva validació en les 5 principals lligues de futbol i amb diverses DS a curt termini, ​​es va aplicar als Penals a favor i en contra (PEN+/-) de totes temporades de la Lliga Espanyola (les úniques DS a llarg termini disponibles en aquell moment). Les principals conclusions van ser la sospita d’un biaix de PEN+ contra el FCB i l’existència d’un clar doble biaix de PEN- (a favor del RM i contra el FCB), que superava el llindar del 95% en diversos tests.

L’accés a més dades històriques de la “Liga” ha permès ara d’expandir la recerca en dues línies noves:

La traducció real d’aquestes desviacions del nombre de PEN+/- en Punts provisionals durant el partit (PUNTS+/- REALS), que en realitat és allò que compta en el futbol. I és que, com tothom sap, en el moment de la decisió arbitral, no tots els PEN+/- valen el mateix: de l’exercici n’apareix un doble biaix enorme en els PUNTS+ REALS (obtinguts dels PEN+), a favor del RM i en contra del FCB, que supera el llindar del 95% arreu. La separació entre els 2 equips és extrema (>99,8%), perquè els dits biaixos presenten una alta coherència temporal i formal. Pel que fa als PUNTS- REALS (perduts en els PEN-), com que ja mostren doble biaix en el nombre de PEN-, “només” mostren una sospita de biaix en contra del FCB. Estadística i models a banda, la realitat aritmètica és que el RM ha obtingut del balanç de 84 PEN+/- (20%) canvis en el resultat de partits per valor de 113 PUNTS+/- REALS (53%) de més que el FCB. Per copsar-ne la magnitud, aquesta desviació supera els 97 Punts que separen a ambdós clubs en la classificació acumulada de les 90 temporades i que en el model havíem acceptat com a indicador d’una diferència legítima en la qualitat-habilitat. El comportament d’altres DS (les targetes vermelles, grogues i 2es grogues): no hi ha cap significació estadística per extreure’n conclusions, ni per reforçar, ni per contradir els biaixos anteriors. Targetes Vermelles: no només el nombre és inferior i més propens a influències individuals, sinó que la seva distribució en les 9 dècades resulta molt irregular. El balanç és de 2 TV+/- (1,0%) favorable al RM. Afegir les 2es targetes grogues de les 3 darreres dècades, amb les quals el balanç d’expulsions canvia a 19 EX+/- (6,4%) favorable al FCB, només n’empitjora la distribució temporal. Targetes Grogues: el nombre és prometedor, però només afecta a les 5 darreres dècades i encara de forma molt irregular. El balanç és de 201 TG+/- favorable al RM (5,5%). Del punt 1. hem après que l’important, més que els nombres de DS+/- és la seva contribució a canviar el resultat. Amb les targetes no seria tasca fàcil establir una traducció en Punts, que seria estimada, en tot cas, però amb les dades que tenim no és ni tan sols possible.

Els dobles biaixos a favor del RM i en contra del FCB existeixen, són ubics i especialment molt clars, tant en els PUNTS+ (derivats dels PEN+), com en el nombre de PEN-. La causa no s’ha determinat, de moment (hi ha una manera, però es requereixen dades i eines fora del meu abast), però el seu patró els fa del tot incompatibles amb la diferència de qualitat objectiva i, per contra, compatibles amb una voluntat conscient d’afavorir o perjudicar mitjançant la intervenció en el nombre de penals, segons l’equip, però també, sobretot, en la selecció del tipus de penal i del moment del partit per intervenir en el nombre de punts. En les darreres dècades, el balanç de penals mostra una tendència a desaparèixer, però el rèdit en punts es manté intacte. Seria, doncs, per una mena de reducció a l’absurd, per manca d’alternatives plausibles, que ens quedaríem amb una sola possible causa. De les altres DS+/- disponibles no se’n pot extreure evidència estadística addicional, en cap sentit.

