UNA LLIBRETA, SI US PLAU

DEL PLA DE TENIR UN FORMAT DE BLOC-ESBORRANY-DE-LLIBRE OBERT ALS COMENTARIS I AMB UN MÍNIM D’ORGANITZAT

{[(Es fa estrany que ningú contesti res…

… ni que hi hagi comentaris en aquestes tres entrades ja fetes…

… em pensava que almenys a la primera entrada… el brindis em va semblar que podia agradar…

… fins i tot m’he fet un auto comentari a veure si funcionaven els comentaris… i si-sí!, funcionen! … Encara que he d’entrar al WordPress perquè tampoc m’ha arribat el comentari al correu.

… Deu ser que la proposta que faig de parlar d’una manera d’organització nova, plena de besants pensava podia resultar interessant…

… pot ser que no i tal vegada hi ha desconfiança al fet que realment sigui nova…

… o potser els blocs ja no els llegeix ningú…

… els pensaments i reflexions són privats, si us plau, que no és llegeixin.)]}

Els comentaris m’ajudaria que fossin oberts i les categories-etiquetes que hi siguin per fer recull del què hem escrit fins ara. No he escrit mai cap llibre i menys d’aquesta manera estranya de codi obert i en temps real, però de tenir-les segur ajudarien per anar davant i darrere. El primer que faig és escriure el que tinc al cap, a la babalà, encara que no sigui perfecte, com ho faria si fos un llibre a les fosques.

Pel que jo sé d’escriure, que no es suficient, segur s’haurà de refer molt: d’estil, agrupar conceptes, concordances, redundàncies, errors gramaticals de tota mena…etc.

Així que si podeu a VW i/o qualsevol lector que pugui i vulgui fer un cop d’ull i de tecla a la plantilla o al text escrit, fantàstic. Em plauria saber que als voltants de CalWeb hi ha algú.

Bé, jo vaig tirant amb aquest projecte. A veure si aconsegueixo aportar més interès. Ha estat al pas per aquesta entrada que l’he acabat editant, però en realitat anava de camí a preparar la quarta.

Salut si heu llegit fins a aquest punt, i si no és així… com si haguéssiu estat en aquest punt.