UNA LLIBRETA SI US PLAU

FORMAT DEL BLOC-LLIBRE

Aquesta es la meva segona publicació i a la anterior deia que tan sols volia escriure un bloc-llibre amb un sistema de notetes i amb els comentaris com a suport.

Però de moment el gestor de continguts de WordPress a VW i jo no ens entenem del tot. Realment amb un cosí d’aquest antigament si que ja ens coneixíem força bé, però veig que a aquest li manquen botons i palanquetes habituals.

Es possible configurar aquest bloc de la manera que explico a la imatge de capçalera?

D’altre manera:

→ On son les etiquetes? No es poden ficar per accedir i triar?

→ Perquè no puc activar els comentaris?

→ No tenim capses d’objectes per moure lliurement per la plana i configurar així millor la plantilla com a la imatge del post?

Miro de il·lustrar-me. A veure si em podeu fer un cop de mà.

Gràcies per la paciència

Salut