PLANY PER S’ESTELADA CREMADA

Mos han cremat s’Estelada.
Aquella que onejava
a sa torre des baluard
en dies assenyalats.
Mos han cremat s’Estelada
a la seu de la Casa de la Vila.
Ho han fet perquè ens estimen.
Ens estimen i ens volen escalf.
Per aquest motiu calen foc.
Mos han cremat s’Estelada
Tranquils! No hi havia risc.
Era foc amic, i el foc amic
no crema edificis ni persones.
(Déu nos en guard si s’hagués escampat)
Mos han cremat s’Estelada
Aquests piròmans són espanyols
Només ells ens estimen prou
com per demostra-ho.
Mos han cremat s’Estelada
Com que han cremat per amor,
l’Estado els garanteix
no sortir-ne escaldats
Mos han cremat s’Estelada
Ses espanyols són feliços (crec)
de tenir un Estat propi
Segur que estaran contents (crec)
que es catalans puguem tenir-ne un també
Mos han cremat s’Estelada
Aquell que és feliç vol que es seu veí també ho sigui
O serà que no són tan feliços?
Potser no ho van fer per estima?
Potser fins i tot volien fer mal?
Mos han cremat s’Estelada
Quan l’amo estomaca l’esclau, demostra que li té por
L’amo intel·ligent aconsegueix es propòsits
sense castigar el servent, ans premiant-lo.
Nostramo no és intel·ligent i ens té por
Mos han cremat s’estelada
Sa bandera és només teixit
El que representa és més profund.
Cada cop de fuet ens allunya més
de la imposició del colonitzador
Mos han cremat s’Estelada
Potser en un Estat Català
fins i tot es que ho han fet
viurien millor.
PD: El fet va ocórrer la matinada del 19 al 20 de setembre de 2026 a Cadaqués.
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