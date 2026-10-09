Un xic de tot, un poc de res.

Aprenent de tot, mestre de res.

9 d'octubre de 2026
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PLANY PER S’ESTELADA CREMADA

Mos han cremat s’Estelada.

Aquella que onejava

a sa torre des baluard

en dies assenyalats.

 

Mos han cremat s’Estelada

a la seu de la Casa de la Vila.

Ho han fet perquè ens estimen.

Ens estimen i ens volen escalf.

Per aquest motiu calen foc.

 

Mos han cremat s’Estelada

Tranquils! No hi havia risc.

Era foc amic, i el foc amic

no crema edificis ni persones.

(Déu nos en guard si s’hagués escampat)

 

Mos han cremat s’Estelada

Aquests piròmans són espanyols

Només ells ens estimen prou

com per demostra-ho.

 

Mos han cremat s’Estelada

Com que han cremat per amor,

l’Estado els garanteix

no sortir-ne escaldats

 

Mos han cremat s’Estelada

Ses espanyols són feliços (crec)

de tenir un Estat propi

Segur que estaran contents (crec)

que es catalans puguem tenir-ne un també

 

Mos han cremat s’Estelada

Aquell que és feliç vol que es seu veí també ho sigui

O serà que no són tan feliços?

Potser no ho van fer per estima?

Potser fins i tot volien fer mal?

 

Mos han cremat s’Estelada

Quan l’amo estomaca l’esclau, demostra que li té por

L’amo intel·ligent aconsegueix es propòsits

sense castigar el servent, ans premiant-lo.

Nostramo no és intel·ligent i ens té por

 

Mos han cremat s’estelada

Sa bandera és només teixit

El que representa és més profund.

Cada cop de fuet ens allunya més

de la imposició del colonitzador

 

Mos han cremat s’Estelada

Potser en un Estat Català

fins i tot es que ho han fet

viurien millor.

 

 

PD: El fet va ocórrer la matinada del 19 al 20 de setembre de 2026 a Cadaqués.

 

 

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