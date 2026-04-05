Undia entre Carmen i Amanda

5 abril 26
La nostra història és semblant a Carmen Conde i Amanda Junquera en el Parador de Calp amb una història d’amor.
Alçar-me al matí, i descobrir un cos amb energia, amb moviment, amb músculs, amb desig, somnis, esperances, amb agraïment i alegries. Començar el dia com una gran gratitud. A la vida, a l’amor, a tot. Posar-me en mans de l’infinit de cada instant, en mans de la meravella de la vida. Agraïda com a persona i cos. Buscar un espai pel silenci. Realitzar el manteniment necessari de la vida diària, senzilla. Granar, endreçar, tenir cura d’un animalet, fer una tasca del camp, fer símbols de record i de vida com obrir els finestrons de ca Germana i de ca la Mare i el Pare, agafar una bicicleta. Agafar embranzida per explorar el que és vital en la meua vida. Com ara deixar endreçats un espai pels dos meus éssers estimats, el fill i la filla. Un gran regal de la vida ple d’esperança.
Fer alguna tasca d’encontre amb les amigues i amics volguts. Seure mirant eixa llengua ancestral una estona. Sense pressa. Acudir a fer un poc d’exercici suau. Buscar un espai per fer encontre amb la immensitat de la fondària de l’amor en una capella qualsevol. Buscar la proximitat amb la persona amb qui convisc. Sopar el més tendrament possible. Fer un pot d’entreteniment i anar al clos a descansar. Donant gràcies i llegint paraules de vida.
