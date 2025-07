Tenir una finestra per mirar,per a què entre la vida, la llum. Veure des del balcó la vida. Veure com passa aquella persona, eixa amiga veïna, mirar com es menegen les flors dels balcons, la llum en la taula. A voltes la finestra verda en el balconet ens dona molta vida. Quan són majors miren tot el que camina pel carrilonet, quan eres jove mira les persones boniques que veus. Mires amb curiositat, amb alegria , veus la palmera, escoltes les campanes, imagines els cossos vius, imagines noves possibilitats.